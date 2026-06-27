В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС

·133·Общество
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС

В Бухарской области 15-летняя девушка, которая праздновала с близкими получение 8 баллов на экзамене ИЭЛТС, скончалась в результате удара электрическим током. Об этом сообщило управление внутренних дел области.

Сообщается, что родственники собрались в доме по случаю высокого результата девушки. После того как гости разошлись, девушка мыла посуду, коснулась электрозарядного устройства и скончалась на месте от удара током.

Как уточнил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хайот Шамсутдинов, 17 июня в дежурную часть ОВД Гиждуванского района поступило сообщение о смерти девушки 2010 года рождения в результате удара электрическим током.

Место происшествия было осмотрено оперативно-следственной группой. В качестве вещественных доказательств были изъяты электропереходник и оборудование для охлаждения воздуха. При первичном осмотре были обнаружены повреждения от воздействия электрического тока на левой ладони и большом пальце правой ноги, других телесных повреждений зафиксировано не было.

В настоящее время прокуратурой Гиждуванского района проводятся доследственные проверочные мероприятия по данному факту.

БухараIELTSГиждуванХайот Шамсутдинов
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