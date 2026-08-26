Новое оружие Марески: кто такой Аюб Буадди, перешедший в «Сити» за 95+5 млн евро?
Официально оформлена одна из самых крупных и громких сделок летнего трансферного окна. Гранд Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» пополнил свои ряды 18-летним талантливым полузащитником французского «Лилля» и национальной сборной Марокко Аюбом Буадди.
Как сообщает пресс-служба «горожан», с молодым звездным игроком подписан долгосрочный 5-летний контракт, рассчитанный до лета 2031 года.
95+5 млн евро: инсайды Фабрицио Романо подтвердились
Финансовые детали трансфера сделали его одним из самых дорогих приобретений в европейском футболе:
Сумма трансфера: Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» выплатит французским коллегам гарантированную сумму в размере 95 миллионов евро напрямую;
Бонусы: Соглашением предусмотрена система дополнительных бонусов еще на 5 миллионов евро в зависимости от личных и командных достижений футболиста, таким образом общая стоимость достигает 100 миллионов евро.
Из «Лилля» на «Этихад»: феноменальный прогресс Буадди
18-летний центральный полузащитник признается одним из самых быстро прогрессирующих талантов современного футбола:
Яркая игра в «Лилле»: Выступающий за основной состав «Лилля» с 2023 года Буадди поразил скаутов топ-клубов континента своей стабильной и зрелой игрой в Лиге 1 и еврокубках;
Успех в сборной Марокко: Аюб успел провести 8 матчей в составе национальной сборной Марокко. В частности, он вышел на поле в 5 важнейших матчах мирового первенства на чемпионате мира 2026 года, став одним из главных открытий на международной арене.
Энцо Мареска в целях усиления центра поля заполучил топ-проспекта, который может стать лидером клуба на долгие годы.
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