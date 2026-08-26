Саида Мирзиёева встретилась с представителем Китая: о чем договорились на переговорах?

Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева провела встречу с одним из влиятельных политических деятелей Китайской Народной Республики — членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Диалог, направленный на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, прошел в искренней и конструктивной обстановке.

«Межпарламентский и межгосударственный диалог на новом этапе»

Руководитель Администрации Президента на своем официальном Telegram-канале выступила с заявлением по итогам состоявшихся переговоров, особо отметив высокие темпы узбекско-китайских отношений:

«В ходе беседы, прошедшей в искренней обстановке, мы обсудили отношения между Узбекистаном и Китаем, которые в последние годы укрепляются благодаря последовательному и плодотворному диалогу лидеров наших государств. Межпарламентский диалог также выходит на новый уровень», — подчеркнула Саида Мирзиёева.

Транспорт, торговля, образование и культура: приоритетные направления сотрудничества

В ходе встречи был сделан акцент на вопросах практического и инвестиционного партнерства между Ташкентом и Пекином:

Стратегические проекты: была высоко оценена приверженность китайской стороны расширению транспортно-логистических коридоров, увеличению взаимного товарооборота и совместной реализации экономических инициатив;

Гуманитарные связи: рассмотрены перспективы расширения программ образования, науки и культурного обмена, а также внедрения совместных инновационных проектов;

Главная цель: Саида Мирзиёева отметила, что перед двумя государствами стоит множество общих планов, и главная задача на сегодняшний день заключается в их поэтапной и эффективной реализации.

В завершение диалога руководитель Администрации Президента выразила глубокую благодарность господину Чжао Лэцзи за открытый и содержательный обмен мнениями.