Объявлены курсы валют на 27 августа

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 27 августа 2026 года. Согласно данным, доллар вырос на 45,17 сума и составил 11 823,69 сума.

• Евро вырос на 63,31 сума и составил 13 797,06 сума.

• Российский рубль вырос на 0,78 сума и составил 139,74 сума.

• Фунт стерлингов вырос на 56,85 сума и составил 16 114,51 сума.

• Японская иена выросла на 0,36 сума и составила 74,32 сума.

• Швейцарский франк вырос на 34,28 сума и составил 14 706,08 сума.

• Китайский юань вырос на 6,51 сума и составил 1 759,32 сума.