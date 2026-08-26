Объявлены курсы валют на 27 августа

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Объявлены курсы валют на 27 августа

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 27 августа 2026 года. Согласно данным, доллар вырос на 45,17 сума и составил 11 823,69 сума.

• Евро вырос на 63,31 сума и составил 13 797,06 сума.
• Российский рубль вырос на 0,78 сума и составил 139,74 сума.
• Фунт стерлингов вырос на 56,85 сума и составил 16 114,51 сума.
• Японская иена выросла на 0,36 сума и составила 74,32 сума.
• Швейцарский франк вырос на 34,28 сума и составил 14 706,08 сума.
• Китайский юань вырос на 6,51 сума и составил 1 759,32 сума.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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