35-летие независимости: Президент поздравил обладателей государственных наград

В резиденции «Куксарой» в Ташкенте накануне празднования 35-летия государственной независимости Республики Узбекистан состоялась торжественная церемония вручения государственных наград группе соотечественников, внесших достойный вклад в развитие страны своим самоотверженным трудом и высокими достижениями.

Президент Шавкат Мирзиёев искренне поздравил собравшихся, а в их лице и весь наш народ, с самым великим и самым дорогим праздником — 35-летием независимости.

«35 лет — период, равный по своему масштабу и результатам целому веку»

Глава государства, подводя итоги пройденного исторического этапа, особо подчеркнул масштаб осуществленных реформ:

«35 лет — очень короткий срок для истории. Но прошедшие годы стали периодом, равным по своему масштабу, достижениям и результатам целому веку, и это вовсе не преувеличение. Истинным автором и творцом этих грандиозных преобразований является наш самоотверженный, трудолюбивый и благородный народ!», — сказал Президент.

Истинное значение и мощь независимости

В своем выступлении Президент особо отметил роль представителей различных сфер труда в жизни общества:

Фермеры и врачи: ценность независимости ярко проявляется в самоотверженном труде дехкан, выращивающих урожай на полях, преданных своему делу учителей, обучающих детей, и работников медицинской сферы, спасающих жизни людей;

Ученые и предприниматели: вкладе ученых, привносящих в науку новые открытия, предпринимателей, строящих современные промышленные предприятия, и созидателей-строителей, благоустраивающих страну;

Культура, спорт и государственная служба: деятельности спортсменов и деятелей искусства, прославляющих имя нации на весь мир, а также государственных служащих, доводящих результаты реформ до каждого дома;

Махалля и стражи порядка: мужестве пожилых людей, укрепляющих согласие среди народа, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, круглосуточно охраняющих мир и спокойствие Родины.

«Главный результат Нового Узбекистана — это гражданин, верящий в свои силы»

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что главным достижением страны на новом этапе развития, помимо материальных показателей, является трансформация общественного сознания:

«Одним словом, самый большой результат Нового Узбекистана — это изменившийся человек, гражданин, твердо верящий в свои силы, общество, которое глубоко осознает свою сопричастность к завтрашнему дню!»

В завершение церемонии глава государства отметил, что на пути построения Нового Узбекистана, где возвеличивается честь человека, а справедливость и развитие являются главными критериями, вместе со всем народом делаются смелые шаги, и выразил высокое уважение награжденным соотечественникам.