35-летие независимости: Президент поздравил обладателей государственных наград

·66·Узбекистан
35-летие независимости: Президент поздравил обладателей государственных наград

В резиденции «Куксарой» в Ташкенте накануне празднования 35-летия государственной независимости Республики Узбекистан состоялась торжественная церемония вручения государственных наград группе соотечественников, внесших достойный вклад в развитие страны своим самоотверженным трудом и высокими достижениями.

Президент Шавкат Мирзиёев искренне поздравил собравшихся, а в их лице и весь наш народ, с самым великим и самым дорогим праздником — 35-летием независимости.

«35 лет — период, равный по своему масштабу и результатам целому веку»

Глава государства, подводя итоги пройденного исторического этапа, особо подчеркнул масштаб осуществленных реформ:

«35 лет — очень короткий срок для истории. Но прошедшие годы стали периодом, равным по своему масштабу, достижениям и результатам целому веку, и это вовсе не преувеличение. Истинным автором и творцом этих грандиозных преобразований является наш самоотверженный, трудолюбивый и благородный народ!», — сказал Президент.

Истинное значение и мощь независимости

В своем выступлении Президент особо отметил роль представителей различных сфер труда в жизни общества:

  • Фермеры и врачи: ценность независимости ярко проявляется в самоотверженном труде дехкан, выращивающих урожай на полях, преданных своему делу учителей, обучающих детей, и работников медицинской сферы, спасающих жизни людей;

  • Ученые и предприниматели: вкладе ученых, привносящих в науку новые открытия, предпринимателей, строящих современные промышленные предприятия, и созидателей-строителей, благоустраивающих страну;

  • Культура, спорт и государственная служба: деятельности спортсменов и деятелей искусства, прославляющих имя нации на весь мир, а также государственных служащих, доводящих результаты реформ до каждого дома;

  • Махалля и стражи порядка: мужестве пожилых людей, укрепляющих согласие среди народа, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, круглосуточно охраняющих мир и спокойствие Родины.

35-летие независимости: Президент поздравил обладателей государственных наград

«Главный результат Нового Узбекистана — это гражданин, верящий в свои силы»

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что главным достижением страны на новом этапе развития, помимо материальных показателей, является трансформация общественного сознания:

«Одним словом, самый большой результат Нового Узбекистана — это изменившийся человек, гражданин, твердо верящий в свои силы, общество, которое глубоко осознает свою сопричастность к завтрашнему дню!»

В завершение церемонии глава государства отметил, что на пути построения Нового Узбекистана, где возвеличивается честь человека, а справедливость и развитие являются главными критериями, вместе со всем народом делаются смелые шаги, и выразил высокое уважение награжденным соотечественникам.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Саида Мирзиёева встретилась с представителем Китая: о чем договорились на переговорах?Саида Мирзиёева встретилась с представителем Китая: о чем договорились на переговорах?Сегодня, 18:44С 1 сентября в государственных детских садах подорожает платаС 1 сентября в государственных детских садах подорожает платаСегодня, 16:02Государственная трудовая инспекция выступила с предупреждением по поводу «Открытого бюджета»Государственная трудовая инспекция выступила с предупреждением по поводу «Открытого бюджета»Сегодня, 15:10Теперь можно переводить деньги по номеру телефонаТеперь можно переводить деньги по номеру телефонаСегодня, 14:33С участием Президента началось торжественное вручение государственных наградС участием Президента началось торжественное вручение государственных наградСегодня, 14:06В Узбекистане осужденным могут разрешить делать онлайн-покупкиВ Узбекистане осужденным могут разрешить делать онлайн-покупкиСегодня, 12:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
В школах обновили порядок распределения учебных часов
В школах обновили порядок распределения учебных часов
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)