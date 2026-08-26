Тим Шервуд жестко раскритиковал «Тоттенхэм» после крупного поражения!

Новый сезон Английской Премьер-лиги начался для «Тоттенхэма» с настоящего холодного душа. В матче 1-го тура лондонский клуб на выезде сыграл против «Брентфорда» и неожиданно потерпел крупное поражение со счетом 0:3.

После этой неудачи бывший главный тренер команды и известный футбольный эксперт Тим Шервуд выступил с крайне резкой и беспощадной критикой в адрес итальянского специалиста Роберто Де Дзерби и его подопечных.

«Было достаточно и времени, и состава»: жесткая критика от Шервуда

Тим Шервуд подчеркнул, что с учетом предсезонной подготовки и трансферной кампании команды подобную вялую игру оправдать абсолютно невозможно:

«У тренера было достаточно времени для работы с новыми игроками и привития тактики. К тому же клуб продал футболистов, которых он не хотел видеть и от которых хотел избавиться. Де Дзерби всегда славился своей энергией, страстью и интенсивностью, и команда на поле должна была отражать именно этот характер. Однако на поле мы ничего не увидели — игра была поистине ужасной», — заявил Шервуд.

Старт под руководством Де Дзерби и проблемы

Официальный дебют итальянского тренера в «Тоттенхэме» оказался весьма далек от атакующего и зрелищного футбола, которого ждали болельщики:

Разлад в обороне: Защита «шпор» не нашла противоядия против быстрых контратак и стандартных положений «Брентфорда»;

Безыдейность в атаке: Механизм коротких пасов и высокого прессинга, присущий Де Дзерби, оказался неспособен взломать плотную оборону соперника.

В 2-м туре ждет испытание «Ньюкаслом»

Начав сезон с крупного поражения, «Тоттенхэм» сталкивается с очередным серьезным испытанием: