Тим Шервуд жестко раскритиковал «Тоттенхэм» после крупного поражения!

·20·Спорт
Тим Шервуд жестко раскритиковал «Тоттенхэм» после крупного поражения!

Новый сезон Английской Премьер-лиги начался для «Тоттенхэма» с настоящего холодного душа. В матче 1-го тура лондонский клуб на выезде сыграл против «Брентфорда» и неожиданно потерпел крупное поражение со счетом 0:3.

После этой неудачи бывший главный тренер команды и известный футбольный эксперт Тим Шервуд выступил с крайне резкой и беспощадной критикой в адрес итальянского специалиста Роберто Де Дзерби и его подопечных.

«Было достаточно и времени, и состава»: жесткая критика от Шервуда

Тим Шервуд подчеркнул, что с учетом предсезонной подготовки и трансферной кампании команды подобную вялую игру оправдать абсолютно невозможно:

«У тренера было достаточно времени для работы с новыми игроками и привития тактики. К тому же клуб продал футболистов, которых он не хотел видеть и от которых хотел избавиться. Де Дзерби всегда славился своей энергией, страстью и интенсивностью, и команда на поле должна была отражать именно этот характер.

Однако на поле мы ничего не увидели — игра была поистине ужасной», — заявил Шервуд.

Старт под руководством Де Дзерби и проблемы

Официальный дебют итальянского тренера в «Тоттенхэме» оказался весьма далек от атакующего и зрелищного футбола, которого ждали болельщики:

  • Разлад в обороне: Защита «шпор» не нашла противоядия против быстрых контратак и стандартных положений «Брентфорда»;

  • Безыдейность в атаке: Механизм коротких пасов и высокого прессинга, присущий Де Дзерби, оказался неспособен взломать плотную оборону соперника.

В 2-м туре ждет испытание «Ньюкаслом»

Начав сезон с крупного поражения, «Тоттенхэм» сталкивается с очередным серьезным испытанием:

  • Матч на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»: В рамках 2-го тура лондонцы примут дома грозный и физически мощный «Ньюкасл Юнайтед»;

  • Давление на Де Дзерби: Если команда не продемонстрирует уверенную игру и на своем поле, давление со стороны болельщиков и руководства на итальянского специалиста неизбежно возрастет до предела уже в самом начале сезона.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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