Два исполнительных производства принесли примирение и спокойствие двум семьям

·0·Общество
Два исполнительных производства принесли примирение и спокойствие двум семьям

В рамках двух исполнительных производств о взыскании алиментов, находившихся на исполнении в Зарбдорском районном отделе Бюро принудительного исполнения, с участием сторон были проведены разъяснительные и профилактические беседы.

В ходе исполнительных действий родителям были разъяснены права и интересы ребенка, ответственность обеих сторон за его материальное обеспечение, а также важность взаимного уважения и компромисса в семейных отношениях.

В результате проведенной работы 2 семьи были примирены. Самое главное, спорный вопрос был решено мирным путем, и между родителями было достигнуто соглашение в интересах детей.

Подобные примирения служат не только погашению задолженности по алиментам, но и восстановлению здоровой атмосферы в семье и обеспечению всестороннего содержания детей.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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