Кто станет лучшим тренером старта сезона в АПЛ? Четверка претендентов...

·24·Спорт
Кто станет лучшим тренером старта сезона в АПЛ? Четверка претендентов...

В Английской Премьер-лиге новый сезон начался бурно. Пресс-служба АПЛ по итогам августа объявила официальный список претендентов на приз «Лучший тренер месяца» (Barclays Манагер оф те Монт). За этот короткий месячный отрезок лишь четыре специалиста смогли показать со своими командами стопроцентный результат.

В список вошли как известные тренеры, начавшие работу в новых клубах, так и неожиданно попавший в число грандов сенсационный кандидат.

Кандидаты, показавшие абсолютный результат, и их показатели:

Каждый из претендентов провел в августе по два матча и набрал максимальное количество очков:

  • Хаби Алонсо («Челси»): 2 победы, разница мячей +4. Испанский специалист, вставший у руля лондонцев, начал карьеру в АПЛ очень уверенной и атакующей игрой;

  • Энцо Мареска («Манчестер Сити»): 2 матча, 2 победы, разница мячей +4. Итальянский тренер, принявший руководство «горожан» после ухода Пепа Гвардиолы, взял смелый и победный старт несмотря на огромные изменения в составе;

  • Микель Артета («Арсенал»): 2 матча, 2 победы, разница мячей +4. Наставник «канониров» продемонстрировал с командой традиционную стабильность и начал сезон с чемпионскими амбициями;

  • Сергей Якирович («Халл»): 2 матча, 2 победы, разница мячей +3. Главное открытие августа — наставник скромного «Халла» занял достойное место в ряду гигантов лиги.

Когда определится победитель?

Имя лучшего тренера месяца будет определено на основе голосования болельщиков на официальном сайте АПЛ и заключения специального жюри, состоящего из футбольных экспертов. Итоги голосования и имя победителя будут официально объявлены 11 сентября.

Как вы думаете, кто больше заслуживает награды лучшему тренеру августа: начавшие новые проекты с побед Алонсо и Мареска, стабильный Артета или сотворивший сенсацию среди грандов Якирович? Оставляйте свои голоса в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Темур Кападзе признан лучшим тренером августа в СуперлигеТемур Кападзе признан лучшим тренером августа в СуперлигеСегодня, 18:10Люпчо Дориев признан лучшим футболистом Суперлиги по итогам августаЛюпчо Дориев признан лучшим футболистом Суперлиги по итогам августаСегодня, 18:08Жавохир Синдаров примет участие в крупном турнире в Индии...Жавохир Синдаров примет участие в крупном турнире в Индии...Сегодня, 17:53Анге Постекоглу объяснил причину выбора Аль-НасраАнге Постекоглу объяснил причину выбора Аль-НасраСегодня, 16:58Жозе Моуринью высказался о Лионелье Месси и Хулиане АльваресеЖозе Моуринью высказался о Лионелье Месси и Хулиане АльваресеСегодня, 15:31Трансферы между Челси и Манчестер Сити превысили 350 миллионов фунтовТрансферы между Челси и Манчестер Сити превысили 350 миллионов фунтовСегодня, 15:18
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)