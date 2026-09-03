Кто станет лучшим тренером старта сезона в АПЛ? Четверка претендентов...

В Английской Премьер-лиге новый сезон начался бурно. Пресс-служба АПЛ по итогам августа объявила официальный список претендентов на приз «Лучший тренер месяца» (Barclays Манагер оф те Монт). За этот короткий месячный отрезок лишь четыре специалиста смогли показать со своими командами стопроцентный результат.

В список вошли как известные тренеры, начавшие работу в новых клубах, так и неожиданно попавший в число грандов сенсационный кандидат.

Кандидаты, показавшие абсолютный результат, и их показатели:

Каждый из претендентов провел в августе по два матча и набрал максимальное количество очков:

Хаби Алонсо («Челси»): 2 победы, разница мячей +4. Испанский специалист, вставший у руля лондонцев, начал карьеру в АПЛ очень уверенной и атакующей игрой;

Энцо Мареска («Манчестер Сити»): 2 матча, 2 победы, разница мячей +4. Итальянский тренер, принявший руководство «горожан» после ухода Пепа Гвардиолы, взял смелый и победный старт несмотря на огромные изменения в составе;

Микель Артета («Арсенал»): 2 матча, 2 победы, разница мячей +4. Наставник «канониров» продемонстрировал с командой традиционную стабильность и начал сезон с чемпионскими амбициями;

Сергей Якирович («Халл»): 2 матча, 2 победы, разница мячей +3. Главное открытие августа — наставник скромного «Халла» занял достойное место в ряду гигантов лиги.

Когда определится победитель?

Имя лучшего тренера месяца будет определено на основе голосования болельщиков на официальном сайте АПЛ и заключения специального жюри, состоящего из футбольных экспертов. Итоги голосования и имя победителя будут официально объявлены 11 сентября.

Как вы думаете, кто больше заслуживает награды лучшему тренеру августа: начавшие новые проекты с побед Алонсо и Мареска, стабильный Артета или сотворивший сенсацию среди грандов Якирович? Оставляйте свои голоса в комментариях!