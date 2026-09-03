Люпчо Дориев признан лучшим футболистом Суперлиги по итогам августа

·30·Спорт
Люпчо Дориев признан лучшим футболистом Суперлиги по итогам августа

Профессиональная футбольная лига Узбекистана (ПФЛУз) официально объявила обладателя звания «Лучший футболист» Суперлиги по итогам прошедшего августа. В голосовании, основанном на мнениях экспертов и болельщиков, лауреатом месяца был признан нападающий джизакского «Сурхана» (в оригинале — «Соғдиёна») Люпчо Дориев (Примечание: «Согдиана»). Северомакедонский форвард благодаря своей результативности и лидерским качествам в последнем месяце внес важный вклад в подъем своей команды на высокие места.

Бенефис месяца: феноменальные показатели Люпчо Дориева

Нападающий «Согдианы» провел август на поистине высоком подъеме, став самым опасным и полезным футболистом соревнования:

  • 8 очков в 5 матчах: Форвард вышел на поле в 5 прошедших матчах месяца и записал на свой счет 5 голов и 3 результативные передачи;

  • Высокая эффективность: Дориев принимал непосредственное участие в среднем в 1,6 результативного действия в каждой игре, продемонстрировав высокую стабильность в завершении атак и создании моментов для партнеров.

Острая голка: кто был в топ-5 кандидатов?

  • Хусайн Норчаев («Навбахор»): 6 голов в 5 матчах. Молодой нападающий, ставший лучшим бомбардиром месяца, проявил абсолютное лидерство в атакующей линии наманганцев;

  • Владимир Йовович («Нефтчи»): 5 ассистов в 5 матчах. Плеймейкер ферганского клуба не имел себе равных в лиге по точности передач;

  • Владимир Родич («Бухара»): зафиксировал 3 гола и 1 ассист в 5 матчах, став причиной завоевания важных очков своей командой;

  • Сухроб Нуруллоев («Локомотив»): выделился как самый активный игрок «железнодорожников» с 2 голами и 2 результативными пасами в 5 матчах.

Хотя Норчаев стал лидером месяца по числу чистых голов, а Йовович — по ассистам, общий показатель полезности по системе «гол+пас» (5+3) обеспечил Люпчо Дориеву звание героя месяца.

По вашему мнению, справедливо ли награда лучшему футболисту августа досталась Люпчо Дориеву, или забивший 6 голов Хусайн Норчаев, либо отметившийся 5 ассистами Владимир Йовович заслуживали этого больше? Какого кандидата выбрали бы вы? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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