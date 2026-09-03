Люпчо Дориев признан лучшим футболистом Суперлиги по итогам августа

Профессиональная футбольная лига Узбекистана (ПФЛУз) официально объявила обладателя звания «Лучший футболист» Суперлиги по итогам прошедшего августа. В голосовании, основанном на мнениях экспертов и болельщиков, лауреатом месяца был признан нападающий джизакского «Сурхана» (в оригинале — «Соғдиёна») Люпчо Дориев (Примечание: «Согдиана»). Северомакедонский форвард благодаря своей результативности и лидерским качествам в последнем месяце внес важный вклад в подъем своей команды на высокие места.

Бенефис месяца: феноменальные показатели Люпчо Дориева

Нападающий «Согдианы» провел август на поистине высоком подъеме, став самым опасным и полезным футболистом соревнования:

8 очков в 5 матчах: Форвард вышел на поле в 5 прошедших матчах месяца и записал на свой счет 5 голов и 3 результативные передачи;

Высокая эффективность: Дориев принимал непосредственное участие в среднем в 1,6 результативного действия в каждой игре, продемонстрировав высокую стабильность в завершении атак и создании моментов для партнеров.

Острая голка: кто был в топ-5 кандидатов?

Хусайн Норчаев («Навбахор»): 6 голов в 5 матчах. Молодой нападающий, ставший лучшим бомбардиром месяца, проявил абсолютное лидерство в атакующей линии наманганцев;

Владимир Йовович («Нефтчи»): 5 ассистов в 5 матчах. Плеймейкер ферганского клуба не имел себе равных в лиге по точности передач;

Владимир Родич («Бухара»): зафиксировал 3 гола и 1 ассист в 5 матчах, став причиной завоевания важных очков своей командой;

Сухроб Нуруллоев («Локомотив»): выделился как самый активный игрок «железнодорожников» с 2 голами и 2 результативными пасами в 5 матчах.

Хотя Норчаев стал лидером месяца по числу чистых голов, а Йовович — по ассистам, общий показатель полезности по системе «гол+пас» (5+3) обеспечил Люпчо Дориеву звание героя месяца.

По вашему мнению, справедливо ли награда лучшему футболисту августа досталась Люпчо Дориеву, или забивший 6 голов Хусайн Норчаев, либо отметившийся 5 ассистами Владимир Йовович заслуживали этого больше? Какого кандидата выбрали бы вы? Оставляйте свои мнения в комментариях!