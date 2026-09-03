Темур Кападзе признан лучшим тренером августа в Суперлиге

Профессиональная футбольная лига Узбекистана (ПФЛУз) официально объявила победителя в номинации «Лучший тренер» Суперлиги по итогам августа. Главный тренер наманганского «Навбахора» Темур Кападзе был признан лауреатом месяца благодаря своему мастерскому руководству и абсолютно победной серии в прошедшем месяце. Под руководством Кападзе наманганцы стали единственной командой, не потерявшей очков в августе, и значительно укрепили свои позиции в чемпионской гонке.

Абсолютно победный ход: показатели Темура Кападзе в августе

Наставник «Навбахора» добился того, что в прошлом месяце его команда продемонстрировала тактически безупречную и результативную игру:

5 побед в 5 матчах: Наманганцы одержали победы над соперниками во всех 5 встречах, проведенных в августе, показав стопроцентный результат (15 очков из 15 возможных);

Разница мячей — 13:4: В этих матчах «соколы» забили в ворота соперников 13 голов, пропустив в свои всего 4 мяча;

Гармония атаки и обороны: Команда не только продемонстрировала самую яркую линию нападения в лиге, но и надежно действовала в защите, практически не оставив шансов оппонентам.

Острая конкуренция: кто вошел в четверку претендентов?

В этой престижной номинации Темуру Кападзе серьезную конкуренцию составили еще три опытных и сильных специалиста чемпионата:

Улугбек Бакаев («Согдиана»): 5 матчей, 4 победы, 1 поражение (разница мячей 9:6). Джизакский клуб потерял очки лишь в одной игре, показав второй лучший результат;

Александр Хомяков («Бухара»): 5 матчей, 3 победы, 2 ничьи (разница мячей 11:5). «Бухара» в августе вовсе не знала поражений, стабильно набирая очки;

Ислом Исмаилов («Нефтчи»): 5 матчей, 3 победы, 1 ничья, 1 поражение (разница мячей 12:4). Ферганская команда продемонстрировала атакующий футбол и продолжила борьбу в рядах лидеров.

Тем не менее, стопроцентный показатель побед и результативность безоговорочно обеспечили Темуру Кападзе звание лучшего наставника месяца.

А как вы думаете, сможет ли «Навбахор» под руководством Темура Кападзе вернуть чемпионский титул в Наманган в текущем сезоне? Игра какого специалиста из квартета лучших тренеров нравится вам больше всего? Оставляйте свои мысли в комментариях!