В Гренландии за год растаяло 173 миллиарда тонн льда

·23·Мир
В Гренландии за год растаяло 173 миллиарда тонн льда

Ледники Гренландии продолжают неуклонно сокращаться на протяжении последних 30 лет. В минувшем сезоне потеря ледяного покрова достигла еще больших масштабов.

По данным Национальной геологической службы Дании и Гренландии, в сезоне 2025–2026 годов в Гренландии растаяло около 173 миллиардов тонн льда.

Для сравнения, в прошлом сезоне этот показатель составлял 130 миллиардов тонн. Однако это не самый высокий показатель в истории — в 2012 году ледяной покров Гренландии сократился за один сезон на 458 миллиардов тонн.

Как отмечают специалисты, масса ледников последний раз увеличивалась в сезоне 1995–1996 годов. С тех пор ледяной покров Гренландии последовательно уменьшается на протяжении почти 30 лет.

Эксперт Сигне Хиллеруп Ларсен подчеркнула, что эта ситуация является одним из серьезных последствий глобального потепления. По ее словам, повышение температуры ускоряет процесс таяния льдов.

Специалисты предупреждают, что эти изменения могут иметь последствия не только для Гренландии, но и для всего мира. Ведь таяние гигантских ледников может повлиять на повышение уровня Мирового океана, а также на природные процессы в океане.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Между сотрудниками СБУ и ГУР произошла кровавая перестрелка — таинственное похищение командира РДКМежду сотрудниками СБУ и ГУР произошла кровавая перестрелка — таинственное похищение командира РДКСегодня, 17:51В Индонезии около 800 человек отравились бесплатной едой, розданной правительствомВ Индонезии около 800 человек отравились бесплатной едой, розданной правительствомСегодня, 15:24В Эстонии президентом стала юрист, исполнявшая обязанности омбудсменаВ Эстонии президентом стала юрист, исполнявшая обязанности омбудсменаСегодня, 15:09Мать Месси отреагировала на уход сына из сборной: «Я до сих пор плачу»Мать Месси отреагировала на уход сына из сборной: «Я до сих пор плачу»Сегодня, 14:58Утверждается, что Роналду остался в шоке от того, что его сын потратил 9 млн долларов за неделюУтверждается, что Роналду остался в шоке от того, что его сын потратил 9 млн долларов за неделюСегодня, 14:38В деле об исчезнувшем в Карачи младенце раскрылась неожиданная правдаВ деле об исчезнувшем в Карачи младенце раскрылась неожиданная правдаСегодня, 14:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Земля не имеет идеальной шарообразной формы: NASA продемонстрировало её истинную форму
Земля не имеет идеальной шарообразной формы: NASA продемонстрировало её истинную форму
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания