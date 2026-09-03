В Гренландии за год растаяло 173 миллиарда тонн льда

Ледники Гренландии продолжают неуклонно сокращаться на протяжении последних 30 лет. В минувшем сезоне потеря ледяного покрова достигла еще больших масштабов.

По данным Национальной геологической службы Дании и Гренландии, в сезоне 2025–2026 годов в Гренландии растаяло около 173 миллиардов тонн льда.

Для сравнения, в прошлом сезоне этот показатель составлял 130 миллиардов тонн. Однако это не самый высокий показатель в истории — в 2012 году ледяной покров Гренландии сократился за один сезон на 458 миллиардов тонн.

Как отмечают специалисты, масса ледников последний раз увеличивалась в сезоне 1995–1996 годов. С тех пор ледяной покров Гренландии последовательно уменьшается на протяжении почти 30 лет.

Эксперт Сигне Хиллеруп Ларсен подчеркнула, что эта ситуация является одним из серьезных последствий глобального потепления. По ее словам, повышение температуры ускоряет процесс таяния льдов.

Специалисты предупреждают, что эти изменения могут иметь последствия не только для Гренландии, но и для всего мира. Ведь таяние гигантских ледников может повлиять на повышение уровня Мирового океана, а также на природные процессы в океане.