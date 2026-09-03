На пограничном посту задержаны лица, пытавшиеся тайно вывезти 240 тысяч долларов (видео)

Из Узбекистана пресечена очередная крупная попытка тайного и незаконного вывоза иностранной валюты. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Ташкентского областного таможенного управления и Службы государственной безопасности (СГБ), на приграничном таможенном посту «Навои» были остановлены два гражданина, пешком выходившие в соседнее государство. При их личном досмотре была обнаружена крупная сумма наличной иностранной валюты, привязанная к ногам.

Подозрительное поведение и личный досмотр в присутствии понятых

Поведение граждан, пересекавших пограничный пост, вызвало серьезное подозрение у таможенников, в связи с чем они были подвергнуты углубленному досмотру в установленном порядке:

Сокрытие информации: В ходе устного опроса пассажиры заявили, что у них нет наличных денежных средств, подлежащих декларации, и ничего не указали в таможенной декларации;

Богатство, привязанное к ногам: В результате личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, было обнаружено в общей сложности 240 тысяч долларов США , которые были крепко замотаны скотчем к ногам обоих граждан;

Начато расследование: Выявленная наличная валюта была оформлена в качестве вещественных доказательств, в настоящее время таможенными органами по данному факту ведутся следственные действия.

Требование законодательства: какова норма вывоза наличной валюты?

Таможенные органы в очередной раз напоминают гражданам и гостям страны действующие правила законодательства:

Физическим лицам (как гражданам Узбекистана, так и нерезидентам) при строгом соблюдении правил таможенного контроля разрешается свободно вывозить за пределы страны наличную валюту в сумме, эквивалентной 100 миллионам сумов или менее;

Попытки перевезти средства, превышающие установленную норму, без декларирования или путем сокрытия на частях тела с помощью различных ухищрений влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Усиленный контроль и современные меры безопасности на погранично-таможенных постах позволяют своевременно пресекать подобные незаконные действия.

Как вы думаете, какова главная причина того, что попытки незаконного перемещения крупной суммы наличных денег через границу подобными скрытыми способами не прекращаются: незнание законов или желание скрыть доходы? Стоит ли еще больше ужесточить меры ответственности за подобные правонарушения на границе? Оставляйте свои мнения в комментариях!