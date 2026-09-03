На пограничном посту задержаны лица, пытавшиеся тайно вывезти 240 тысяч долларов (видео)

·40·Общество
На пограничном посту задержаны лица, пытавшиеся тайно вывезти 240 тысяч долларов (видео)

Из Узбекистана пресечена очередная крупная попытка тайного и незаконного вывоза иностранной валюты. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Ташкентского областного таможенного управления и Службы государственной безопасности (СГБ), на приграничном таможенном посту «Навои» были остановлены два гражданина, пешком выходившие в соседнее государство. При их личном досмотре была обнаружена крупная сумма наличной иностранной валюты, привязанная к ногам.

Подозрительное поведение и личный досмотр в присутствии понятых

Поведение граждан, пересекавших пограничный пост, вызвало серьезное подозрение у таможенников, в связи с чем они были подвергнуты углубленному досмотру в установленном порядке:

  • Сокрытие информации: В ходе устного опроса пассажиры заявили, что у них нет наличных денежных средств, подлежащих декларации, и ничего не указали в таможенной декларации;

  • Богатство, привязанное к ногам: В результате личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, было обнаружено в общей сложности 240 тысяч долларов США, которые были крепко замотаны скотчем к ногам обоих граждан;

  • Начато расследование: Выявленная наличная валюта была оформлена в качестве вещественных доказательств, в настоящее время таможенными органами по данному факту ведутся следственные действия.

Требование законодательства: какова норма вывоза наличной валюты?

Таможенные органы в очередной раз напоминают гражданам и гостям страны действующие правила законодательства:

  • Физическим лицам (как гражданам Узбекистана, так и нерезидентам) при строгом соблюдении правил таможенного контроля разрешается свободно вывозить за пределы страны наличную валюту в сумме, эквивалентной 100 миллионам сумов или менее;

  • Попытки перевезти средства, превышающие установленную норму, без декларирования или путем сокрытия на частях тела с помощью различных ухищрений влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Усиленный контроль и современные меры безопасности на погранично-таможенных постах позволяют своевременно пресекать подобные незаконные действия.

Как вы думаете, какова главная причина того, что попытки незаконного перемещения крупной суммы наличных денег через границу подобными скрытыми способами не прекращаются: незнание законов или желание скрыть доходы? Стоит ли еще больше ужесточить меры ответственности за подобные правонарушения на границе? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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