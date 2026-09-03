Работающим матерям будет выплачиваться пособие до достижения ребенком одного года

·0·Общество
Работающим матерям будет выплачиваться пособие до достижения ребенком одного года

Работающим матерям до достижения ребенком возраста одного года будет выплачиваться пособие из Фонда социального страхования. Об этом сообщалось в Telegram-канале пресс-секретаря Президента Шерzода Асадова.

На совещании также было уделено внимание вопросу поддержки нуждающихся семей с нетрудоспособными лицами. На социальный пакет, приносящий таким семьям «пассивный доход», в текущем году было выделено 300 миллиардов сумов.

Отмечалось, что почти у половины из 11 тысяч семей, воспользовавшихся данной помощью, доходы значительно выросли. В связи с этим было поручено в течение недели внести проект постановления о продолжении этой системы.

Глава государства сообщил, что со следующего года расходы на детей семей, включенных в Социальный реестр, будут покрываться посредством ваучеров.

Согласно этому, будет создана возможность покрытия на основе ваучеров платы за государственные и частные детские сады, услуг учебных центров, проезда в транспорте, а также расходов на проживание в общежитиях вузов.

«Со следующего года взносы за государственный и частный детские сады, плата за учебные центры, транспортные расходы и расходы на общежитие в вузе для детей из семей, вошедших в реестр, будут покрываться с помощью ваучеров», — заявил глава государства.

Ваучер выдается сроком на 12 месяцев. В случае исключения нуждающейся семьи из Социального реестра в течение этого периода ваучер сохраняет срок своего действия.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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