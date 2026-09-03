Работающим матерям будет выплачиваться пособие до достижения ребенком одного года

Работающим матерям до достижения ребенком возраста одного года будет выплачиваться пособие из Фонда социального страхования. Об этом сообщалось в Telegram-канале пресс-секретаря Президента Шерzода Асадова.

На совещании также было уделено внимание вопросу поддержки нуждающихся семей с нетрудоспособными лицами. На социальный пакет, приносящий таким семьям «пассивный доход», в текущем году было выделено 300 миллиардов сумов.

Отмечалось, что почти у половины из 11 тысяч семей, воспользовавшихся данной помощью, доходы значительно выросли. В связи с этим было поручено в течение недели внести проект постановления о продолжении этой системы.

Глава государства сообщил, что со следующего года расходы на детей семей, включенных в Социальный реестр, будут покрываться посредством ваучеров.

Согласно этому, будет создана возможность покрытия на основе ваучеров платы за государственные и частные детские сады, услуг учебных центров, проезда в транспорте, а также расходов на проживание в общежитиях вузов.

«Со следующего года взносы за государственный и частный детские сады, плата за учебные центры, транспортные расходы и расходы на общежитие в вузе для детей из семей, вошедших в реестр, будут покрываться с помощью ваучеров», — заявил глава государства.

Ваучер выдается сроком на 12 месяцев. В случае исключения нуждающейся семьи из Социального реестра в течение этого периода ваучер сохраняет срок своего действия.