В Ташкенте музыкальный фонтан неожиданно стал брызгать водой на людей

·0·Общество
В Ташкенте музыкальный фонтан неожиданно стал брызгать водой на людей

В ташкентском торговом комплексе Seoul Mun произошел неожиданный инцидент. Музыкальный фонтан на территории комплекса внезапно начал разбрызгивать воду в сторону людей.

В момент происшествия многие посетители проводили время в заведениях общественного питания комплекса. Внезапный водяной поток создал для них необычную картину.

Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях и вызвала различные обсуждения среди пользователей.

Пока администрация Seoul Mun не дала официальных комментариев по поводу причин произошедшего с фонтаном.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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