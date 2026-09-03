В Ташкенте музыкальный фонтан неожиданно стал брызгать водой на людей

В ташкентском торговом комплексе Seoul Mun произошел неожиданный инцидент. Музыкальный фонтан на территории комплекса внезапно начал разбрызгивать воду в сторону людей.

В момент происшествия многие посетители проводили время в заведениях общественного питания комплекса. Внезапный водяной поток создал для них необычную картину.

Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях и вызвала различные обсуждения среди пользователей.

Пока администрация Seoul Mun не дала официальных комментариев по поводу причин произошедшего с фонтаном.