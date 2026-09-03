В Ташкенте музыкальный фонтан неожиданно стал брызгать водой на людей
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В ташкентском торговом комплексе Seoul Mun произошел неожиданный инцидент. Музыкальный фонтан на территории комплекса внезапно начал разбрызгивать воду в сторону людей.
В момент происшествия многие посетители проводили время в заведениях общественного питания комплекса. Внезапный водяной поток создал для них необычную картину.
Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях и вызвала различные обсуждения среди пользователей.
Пока администрация Seoul Mun не дала официальных комментариев по поводу причин произошедшего с фонтаном.
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