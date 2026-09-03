Представлен планшет Xiaomi Пад 9 Pro Max

·18·Технологии
Представлен планшет Xiaomi Пад 9 Pro Max

Компания Xiaomi раскрыла первые официальные подробности о своем новом флагманском устройстве — планшете Xiaomi Пад 9 Pro Max. Хотя полноценная презентация запланирована на 7 сентября, внешний вид и основные технические характеристики устройства были обнародованы уже сейчас, что вызывает большой интерес у любителей технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новый планшет выполнен в тонком цельнометаллическом корпусе, дизайн которого полностью соответствует современным требованиям. Компания представила устройство в темно-винном цвете. Примечательно, что такой же цвет, как предполагается, будет характерен и для будущих смартфонов iPhone 18 Pro. Также для планшета была представлена клавиатура в соответствующем цвете.

Уникальный процессор и высокая производительность

На задней панели устройства расположен вытянутый блок камер и логотип КсРИНГ. Главной особенностью этого планшета является установленный в нем новый флагманский процессор Xiaomi Ксринг О3. Производитель утверждает, что этот процессор способен показать результат более 5 миллионов баллов в тестах AnTuTu.

Данная СоК оснащена 10-ядерным CPU (по схеме 6+4), максимальная частота которого составляет 4,35 GHz. Также устройство оснащено 16-ядерным графическим чипом Г2-Ултра NX с поддержкой технологии трассировки лучей (рай тракинг) третьего поколения. Это обеспечивает высокую скорость в играх и тяжелых графических приложениях.

Большой экран и возможности альтернативы ноутбуку

Xiaomi Пад 9 Pro Max оснащается крупным дисплеем с диагональю 13,3 дюйма. Это открывает пользователям широкие возможности для комфортного просмотра контента и выполнения профессиональных задач. Ожидается, что новое устройство станет первым планшетом Xiaomi, который будет поставляться с предустановленной операционной системой HyperOS 4.

Система специально оптимизирована для эффективной работы на больших экранах, а планшет поддерживает различные приложения компьютерного уровня. В сочетании с физической клавиатурой Xiaomi предлагает это устройство не просто как средство для развлечений, а как достойную альтернативу ноутбуку в определенных рабочих процессах.

XiaomiXiaomi Pad 9 Pro MaxHyperOSПланшетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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