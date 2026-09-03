Твердотельный аккумулятор Донут Лаб показал плотность 409 Вт·ч/кг

·3·Авто
Твердотельный аккумулятор Донут Лаб показал плотность 409 Вт·ч/кг

Компания Донут Лаб представила результаты независимых испытаний своего инновационного твердотельного аккумулятора. Согласно данным иксбт.ком, элемент Донут Баттерй В1.5 ДЛ6, протестированный в исследовательском центре ВТТ в Финляндии, продемонстрировал плотность энергии 409,3 Вт·ч/кг и 804,7 Вт·ч/л. Этот показатель оценивается как технологический прорыв, способный существенно изменить рынок современных электромобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Процесс испытаний проводился при температуре 25 градусов Цельсия в диапазоне напряжения от 2,3 до 4,25 вольт. Специалисты отмечают, что достигнутая высокая плотность энергии позволит значительно увеличить запас хода на одном заряде. Однако, несмотря на высокие технологические достижения, перед экспертами и аналитиками рынка остается ряд открытых практических вопросов.

Производство и запланированные сроки

Основная проблема данного проекта связана с его готовностью к промышленному производству. Еще в январе текущего года компания заявляла, что ее твердотельная батарея полностью готова для серийных автомобилей и появится на мотоциклах Верге уже в первом квартале 2026 года.

На данный момент, несмотря на наступление осени, на дорогах не появилось ни одного серийного транспортного средства, оснащенного этой инновационной батареей. В автомобильной промышленности любая новая технология должна пройти сложный путь от лабораторных испытаний до массового конвейера, что требует времени и дополнительных проверок.

Безопасность и стабильность в экстремальных условиях

Тем не менее, главным преимуществом аккумуляторов Донут Баттерй является их безопасность. Отсутствие в конструкции жидких и горючих электролитов резко снижает риск возгорания. Результаты проведенных испытаний показали следующие важные преимущества:

  • Батарея сохраняет более 99% своей емкости даже при морозе -30 °К
  • Элементы стабильно работают без какой-либо деградации даже при температурах выше 100 °К
Такая устойчивость к экстремальным климатическим и температурным условиям показывает перспективность данной технологии не только для легковых электромобилей, но и для других видов тяжелого транспорта. Если Донут Лаб выполнит свои обещания и наладит серийное производство, это, несомненно, ознаменует начало новой эры в транспортной индустрии.

Donut LabТвердотельный аккумуляторЭлектромобильАвтомобильные технологииИспытания VTT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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