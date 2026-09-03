Сдана в эксплуатацию еще одна полоса BRT: новая эра в общественном транспорте столицы

В Ташкенте запущена передовая городская инфраструктура, выводящая движение общественного транспорта на качественно новый этап. На улице Шахрисабз завершено строительство и официально сдано в эксплуатацию первое направление проекта BRT (Bus Rapid Transit — скоростная автобусная полоса), обеспечивающее высокую скорость и бесперебойность пассажироперевозок. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Новый проект охватил центральный участок протяженностью 1,2 километра от кольцевого пересечения улиц Шахрисабз, Мирабад и Шота Руставели (возле бывшей гостиницы «Гранд Мир») до пересечения с проспектом Амира Темура.

2-метровый фундамент и геотекстиль: почему основание дороги было полностью перестроено?

В ходе проекта не ограничились лишь поверхностной укладкой асфальта. Учитывая высокие нагрузки от регулярного движения большеразмерного транспорта и электробусов, нижний инженерный слой дороги был сформирован заново:

Земляные работы на глубине 2 метров: На некоторых сложных участках земля была выкопана на глубину более 2 метров, а старое рыхлое основание полностью удалено;

Защита геотекстилем: Для предотвращения грунтовой влаги, смещения почвы и проседания дороги в будущем было устилано специальное геотекстильное полотно; Многослойное укрепление: Плотная песчано-гравийная смесь толщиной 35 сантиметров; Укрепляющий слой на цементной основе марки М-75; Крупнозернистое тяжелое асфальтобетонное покрытие толщиной 9 сантиметров; В качестве верхнего слоя уложено высокопрочное покрытие ЩМА-20 (щебеночно-мастичный асфальтобетон) толщиной 5 сантиметров.



Обособленная полоса, огороженная бордюрами, и 6 новых остановок

Главная суть системы BRT заключается в том, чтобы сделать общественный транспорт независимым от общего потока автомобилей:

Физическое разделение: Полоса BRT была отделена от общих полос движения высокими бордюрами, что полностью исключает выезд легковых автомобилей на автобусную полосу;

6 новых остановок: Для удобства пассажиров и обеспечения безопасной посадки-высадки возведено 6 современных остановочных комплексов; Независимость от пробок: Данное решение служит для того, чтобы автобусы двигались по установленному строгому расписанию и с устойчивым интервалом, не привязываясь к общим заторам.



Примечательно, что во время всех сложных строительных работ движение на улице Шахрисабз не останавливалось: работы на центральных полосах велись поэтапно, а транспортный поток временно пускали по крайним правым полосам.

Стратегические цели до 2030 года

Данная введенная в эксплуатацию дорога протяженностью 1,2 км является лишь первым шагом общего проекта:

Полный план по улице Шахрисабз: Общая протяженность скоростной полосы по этой улице будет доведена почти до 3 километров;

Масштабная цель по столице: К 2030 году общая протяженность отделенной бордюрами сети BRT в Ташкенте должна составить 57,5 километра, а автобусных полос, выделенных горизонтальной разметкой с буквой «А» — 347 километров.

Подобные инфраструктурные шаги имеют важное значение для сокращения пробок в центре столицы и стимулирования горожан пересаживаться с личных автомобилей на удобный и быстрый общественный транспорт.

Как вы думаете, действительно ли выделенные для автобусов полосы BRT смогут решить проблему пробок на улицах столицы? На каких еще оживленных улицах города в первую очередь необходимо построить такие полосы? Оставляйте свои мнения в комментариях!