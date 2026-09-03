Революционные изменения в сокращении бедности — вопрос «Есть ли залог?» больше не задается

Президент Шавкат Мирзиёев проводит историческое совещание, посвященное внедрению абсолютно новой системы сокращения бедности и обеспечения занятости населения. По поручению главы государства все руководители экономического комплекса республики в полном составе в течение двух недель находились в Хорезмской области, изучая изнутри механизмы работы с бедностью. На основе этого анализа были объявлены новая система, вступающая в силу по всей стране, а также беспрецедентная независимость и финансовые полномочия, предоставляемые районам.

Реальная картина в Хорезме: 9,5 тысячи вакансий и судьбы 48 тысяч детей

В ходе двухнедельного изучения были глубоко проанализированы условия жизни 81 тысячи малообеспеченных жителей Хорезмской области, то есть 19 тысяч семей:

Противоречие между безработицей и вакансиями: В изученных семьях выявлено 12 тысяч безработных и 10 тысяч граждан с низким доходом. В то же время у предпринимателей области имеется 9,5 тысячи вакансий (потребность в строительстве — 4 тысячи, в сфере услуг — 3 тысячи и в промышленности — 2,5 тысячи рабочих);

Возможность повышения доходов 10–15 тысяч человек: Определено, что можно обеспечить доходом такое количество людей путем ускоренного профессионального обучения населения в соответствии с требованиями предприятий;

Работа с детьми и молодежью: В малообеспеченных семьях воспитывается 48 тысяч детей. Несмотря на наличие в каждом районе 1–2 техникумов и 4–5 учебных центров, не было специальной программы по раннему вовлечению этой молодежи в профессию. Теперь для них в школах и учебных центрах будут открыты бесплатные кружки;

Уход за женщинами и пожилыми людьми: Более 10 тысяч женщин не могут работать из-за ухода за детьми (охват детскими садами в таких семьях не достигает и 75 процентов). Также усиливается социальная помощь 526 нуждающимся в уходе пожилым людям и лицам с инвалидностью, создаются условия для работы членов семей, осуществляющих уход за ними;

Дуальное образование: 646 студентов колледжей и вузов будут совмещать учебу с практикой на основе новых производственных проектов в регионе, получая доход.

Хокимы 3 дня в неделю на полях и в махаллях: вопрос «Есть ли залог?» запрещен

Хорезмский опыт теперь будет внедрен во всех регионах, а система исполнения переходит на чрезвычайный режим работы:

3 дня в неделю только на вопросы бедности: Хокимы областей, районов и городов вместе с руководителями всего экономического комплекса будут посвящать три дня недели исключительно сокращению бедности и созданию рабочих мест;

Создание районных штабов: В каждом регионе под руководством хокима создается специальный штаб, к которому прикрепляются банки и отделы занятости;

Резкая критика банкиров и помощников хокимов: Было указано, что ответственные лица до сих пор не понимают новые финансовые инструменты — лизинг, факторинг, гарантии, страхование и оборотные средства. «Помощники хокимов и банкиры перед подготовкой проекта до сих пор задают предпринимателю вопрос: “Есть ли залог?”», — раскритиковал глава государства. Графики погашения кредитов теперь будут устанавливаться индивидуально в зависимости от специфики бизнеса (земледелие, торговля или производство).

В распоряжении районов 3,2 трлн сумов и беззалоговые кредиты до 5 млрд сумов

Самым важным революционным аспектом новой системы стало полное делегирование полномочий по распоряжению средствами и принятию решений на районный уровень:

3,2 трлн сумов в распоряжении штабов: Ресурсы семейного предпринимательства — 1 трлн 370 млрд сумов ; Средства трех «тетрадей» — 760 млрд сумов ; Молодежное предпринимательство — 450 млрд сумов ; Остаток компенсации компании по развитию предпринимательства — 300 млрд сумов ; Фонд сокращения бедности — 240 млрд сумов ; Фонд содействия занятости — 100 млрд сумов .

Полная независимость: Районный штаб самостоятельно на местах, без запроса разрешения из Ташкента, решает вопросы выдачи кредита в наличной или безналичной форме, продления срока платежа, выделения субсидии или беспроцентной ссуды;

Огромные льготы для лидеров-предпринимателей: Открыт широкий путь для представителей бизнеса, обеспечивших доход малообеспеченным семьям — предпринимателю, наладившему кооперацию с 10 семьями, до 500 миллионов сумов , а предпринимателю, обеспечившему занятость 100 семей, до 5 миллиардов сумов абсолютно беззалогового кредита будет выделено;

«Зеленый свет» для тех, у кого испорчена кредитная история: Проекты нуждающихся семей, у которых ранее были просрочки по кредитам, также будут изучены индивидуально, и им будут повторно предоставлены льготные средства.

Эта беспрецедентная реформа разрывает старую бюрократическую цепочку, управляемую из центра, и позволяет каждому району самостоятельно решать свои проблемы с помощью крупных финансовых ресурсов.

Как вы считаете, поможет ли предоставление районам полномочий на 3,2 трлн сумов и присутствие хокимов в махаллях три дня в неделю быстрее искоренить бедность? Готовы ли ведущие предприниматели вашей махалли обеспечить работой сотни семей и получить беззалоговый кредит на 5 млрд сумов? Оставляйте свои мнения в комментариях!