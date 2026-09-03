В Ташкенте обвалился асфальт и были повреждены машины — противоречивые заявления ведомств

·82·Общество
В Ташкенте обвалился асфальт и были повреждены машины — противоречивые заявления ведомств

3 сентября на улице Глинки в Яккасарайском районе Ташкента неожиданно обрушилось дорожное покрытие, что привело к серьезной чрезвычайной ситуации. Видео и фотографии с места происшествия быстро распространились в социальных сетях и вызвали широкое обсуждение. На опубликованных кадрах видно, что несколько автомобилей получили серьезные повреждения, а посередине дороги образовался огромный провал. В результате инцидента пострадал один человек, движение транспорта на участке ограничено, а различные коммунальные службы столицы предоставляют противоречивую информацию о причинах происшествия.

Пострадавший гражданин и поврежденные автомобили: заявление хокимията

Первая официальная информация о последствиях инцидента была предоставлена хокимиятом города Ташкента:

  • Один человек пострадал: По данным хокимията, в результате обвала дороги легкие травмы получил один гражданин, ему была оперативно оказана необходимая скорая медицинская помощь на месте происшествия;

  • Нанесен ущерб автомобилям: На месте провала под воздействием давления и обломков асфальте были повреждены несколько транспортных средств;

  • Движение транспорта приостановлено: В целях обеспечения безопасности и устранения последствий аварии временно полностью приостановлено движение транспорта на участке улицы Глинки, ведущем к улице Шота Руставели.

В Ташкенте обвалился асфальт и были повреждены машины — противоречивые заявления ведомств

«Сети не виноваты»: противоречивые утверждения коммунальных ведомств

Среди пользователей социальных сетей широко распространились предположения о том, что причиной инцидента стал прорыв водопровода высокого давления. Однако профильные столичные ведомства дают разные комментарии по поводу ситуации:

  • Позиция «Veolia Energy Tashkent»: Предприятие, ответственное за теплоснабжение столицы, сообщило, что аварийно-восстановительная бригада и специалисты оперативно прибыли на место происшествия. По предварительным данным компании, утечек горячей воды в этом районе пока не зафиксировано, причины инцидента изучаются;

  • Опровержение АО «Тошшахарсувтаминот»: Ведомство официально заявило, что данная авария не имеет никакого отношения к сетям питьевого водоснабжения, а произошла именно на сети горячего водоснабжения;

  • Проверка «Худудгаз Пойтахт»: В филиале газоснабжения подчеркнули, что через улицу Глинки не проходит газопровод высокого давления, инцидент не связан с сетями природного газа, а утечек газа не обнаружено.

В настоящее время специалисты проводят на месте ЧП тщательное изучение и работы по восстановлению дороги. Ожидается, что по окончательным результатам проверок и выводам ответственных лиц будет предоставлена дополнительная информация.

По вашему мнению, в чем причина подобных неожиданных инфраструктурных аварий на улицах столицы — изношенность труб или некачественный контроль? Какая организация должна выплатить компенсацию пострадавшим водителям? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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