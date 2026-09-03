Раскрыты новые характеристики флагмана Xiaomi 18 Фолд

Всего за четыре дня до официальной презентации компания Xiaomi раскрыла новые интересные подробности о своем следующем складном флагмане — смартфоне Xiaomi 18 Фолд. Как сообщает иксбт.ком, предстоящее устройство привлекает внимание не только передовыми техническими возможностями, но и уникальной системой камер и высокой производительностью. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По словам представителей компании, одной из главных примечательных особенностей новой модели является ее внешний экран. Этот дисплей с диагональю 5,38 дюйма и соотношением сторон 4 : 3 в сложенном состоянии может использоваться как крупный видоискатель в стиле классических компактных камер. В разложенном состоянии внешний дисплей способен транслировать изображение с основной камеры в режиме реального времени, что позволяет пользователю идеально контролировать кадр.

Оптика Леика и передовые камеры

Оптические возможности смартфона разработаны в сотрудничестве с известным брендом Леика и включают три модуля. В основной камере используется 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,56 дюйма и оптика Леика Суммилукс. Его дополняют 50-мегапиксельный телефотомодуль с 3,5-кратным оптическим зумом и широкоугольная камера с таким же разрешением.

Устройство предоставляет широкие возможности не только для съемки, но и для обработки полученных материалов. В частности, ожидается, что смартфон в разложенном виде будет выполнять функцию специальной платформы для работы с контентом и получит профессиональное программное обеспечение «компьютерного уровня», хотя названия конкретных приложений пока держатся в секрете.

Высокая производительность и технические характеристики

Аппаратную платформу составляет мощный процессор СоК Ксринг О3, показавший результат более 5,22 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Также устройство оснащается современной памятью ЛПДДР6 с пропускной способностью до 113,8 ГБ/с. Xiaomi 18 Фолд станет одним из первых устройств, работающих на базе операционной системы HyperOS 4.

Внешний и внутренний дисплеи смартфона защищены двухслойным ультратонким стеклом УТГ. Емкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч, поддерживаются технологии проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной — 50 Вт. Для складной конструкции разработано новое поколение специального шарнира Dragon Боне.

Для обеспечения прочности устройства использовано защитное стекло Dragon Крйстал Гласс 3.0 и рамка из алюминиевого сплава 7000-й серии, устойчивая к падениям с высоты до 1,2 метра. Все последние подробности о Xiaomi 18 Фолд, включая его цену, будут полностью раскрыты на презентации 7 сентября.