В Пастдаргоме за долги арестован грузовой автомобиль MAN

Управлением Бюро принудительного исполнения Самаркандской области проводятся практические меры по обеспечению исполнения исполнительных документов и взысканию задолженностей.

В частности, в Пастдаргомском районе были осуществлены исполнительные действия, направленные на взыскание задолженности по налогам и другим обязательным платежам с должника ООО «Ch.I.P».

В ходе исполнительных действий был выявлен грузовой автомобиль марки MAN, принадлежащий компании-должнику, который в установленном порядке был подвергнут описи и аресту.

Стоит отметить, что в случае, если задолженность не будет добровольно погашена в установленный срок, арестованное имущество может быть реализовано в порядке, предусмотренном законодательством.

При этом средства, вырученные от продажи имущества, будут направлены на погашение задолженности.

Органами Бюро последовательно продолжаются меры принудительного исполнения по взысканию задолженностей и обеспечению исполнения исполнительных документов.