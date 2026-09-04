Нокиа может уйти с рынка смартфонов для обычных пользователей

Ожидается, что легендарный бренд Нокиа может полностью отказаться от намерений вернуться на рынок массовых мобильных устройств и сосредоточиться исключительно на сегменте корпоративных клиентов. Как сообщает издание иксбт.ком, компания больше не планирует продолжать производство смартфонов, предназначенных для обычных потребителей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Хотя на данный момент эта информация официально не подтверждена, инсайдеры подчеркивают, что в стратегии Нокиа происходят серьезные изменения. По словам известного инсайдера под ником смашкс_60, который ранее предоставлял точную информацию о новых смартфонах и кнопочных телефонах компании ХМД, легендарный бренд выбирает другое направление.

Корпоративный сегмент и новые направления

Уход с массового рынка означает, что Нокиа радикально меняет свою бизнес-модель. В будущем бренд вместо конкуренции с другими производителями за обычных покупателей будет специализироваться на выпуске специальных устройств, предназначенных исключительно для бизнеса и корпоративных клиентов.

В последние годы компания кардинально меняет фокус своего внимания. В частности, приоритетными задачами для Нокиа стали сетевая инфраструктура, сети мобильной связи, облачные технологии и AI.

Технологии будущего и перспективы 6Г

Руководство Нокиа, внимательно следящее за рыночными тенденциями, сегодня уделяет особое внимание развитию стандартов связи будущего. В частности, разработка сетей связи следующего поколения, в частности технологий 6Г, является одной из главных стратегических целей компании.

Таким образом, становится очевидно, что бренд Нокиа, оставивший неизгладимый след в истории мобильных устройств, завершает свою эпоху массовых смартфонов и переходит на путь предоставления высокотехнологичной сетевой инфраструктуры и корпоративных услуг.