План кражи технологий Samsung раскрыт в ходе судебного процесса

·19·Технологии
План кражи технологий Samsung раскрыт в ходе судебного процесса

В Южной Корее появились новые подробности судебного дела, связанного с присвоением разработок местного технологического гиганта Samsung китайским производителем чипов памяти CXMT. Ссылаясь на судебные материалы, опубликованные изданием НоКут Невс, следственные органы Проджект Хефеи сообщают об изучении секретного документа под таким названием. Этот проект включал план китайской компании по получению доступа к технологиям DRAM, найму бывших корейских специалистов и быстрому запуску собственного производства. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По версии прокуратуры, данный документ был разработан в августе 2016 года, всего через несколько месяцев после основания CXMT. Согласно материалам следствия, уже в сентябре того же года компания нацелилась на получение доступа к базе Прокесс Рекипе План (ПРП) содержащей подробную технологическую документацию Samsung по производству DRAM. К октябрю планировалось переманить ключевых инженеров южнокорейского производителя.

Технологический процесс и обмен документацией

В обвинительном заключении указано, что документы ПРП охватывают около 620 технологических операций, включая данные об оборудовании, расходных материалах и производственных процессах. Изначально CXMT пыталась воспроизвести 18-нм техпроцесс, опираясь на опыт бывших сотрудников Samsung, но этого оказалось недостаточно. После получения внутренних документов у компании появился собственный план производства с указанием конкретных поставщиков и моделей оборудования.

Прокуратура также утверждает, что документы распространялись среди специалистов, ранее работавших в Samsung. В материалах были обнаружены внутренние пометки и комментарии, характерные для корпоративной документации южнокорейской компании. В рамках этого громкого дела бывший исследователь Samsung по фамилии Чон стал одним из ключевых свидетелей. Ранее он был приговорен к семи годам лишения свободы за то, что перед переходом в CXMT вручную скопировал части технологической документации.

Конкуренция в отрасли и ход судебного процесса

Судебный процесс по фактам утечки технологий продолжается в Южной Корее с 2024 года и уже привел к нескольким обвинительным приговорам. Это дело привлекает особое внимание на фоне стремительного развития китайской компании CXMT. Основанное в 2016 году в китайском городе Хэфэй предприятие за короткое время освоило производство памяти ДДР4 и сегодня стало одним из основных конкурентов таких глобальных гигантов, как Samsung, СК хйникс и Микрон.

Стоит особо отметить, что проект Проджект Хефеи, объем переданных технологий и все претензии относительно предполагаемого ущерба, понесенного Samsung, на данный момент являются лишь позицией южнокорейской прокуратуры и материалами продолжающегося судебного разбирательства. Окончательное решение суда по данным эпизодам еще не вынесено.

SamsungCXMTТехнологииСудКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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