В Кашкадарье открыто новое газоконденсатное месторождение

В Миришкорском районе Кашкадарьинской области открыто новое газоконденсатное месторождение под названием «Патрон». По предварительным подсчетам, запасы месторождения составляют почти 2,5 миллиарда кубометров природного газа.

Работы по бурению поисковой скважины № 1 на месторождении были начаты на основе результатов 3D-сейсмических исследований, проведенных в 2025 году китайской компанией BGP.

После завершения буровых работ были протестированы пласты на глубине 3296–3339 метров. В результате в промышленных масштабах был получен природный газ. Первоначальный суточный объем добычи скважины составляет 500 тысяч кубометров.

Согласно данным, «Патрон» считается относительно небольшим месторождением. Его поисковая скважина № 1 была подключена к газотранспортной системе и введена в эксплуатацию 2 сентября 2026 года.

В настоящее время специалисты проводят газодинамические и газоконденсатные исследования для определения точных показателей добычи скважины.