Представлен MediaTek Хелио Г99+: новый чип для бюджетных смартфонов

Представлена обновленная версия популярного 4Г-процессора, предназначенного для рынка доступных смартфонов. Как сообщает издание иксбт.ком, компания MediaTek официально представила чип Хелио Г99+, уделив основное внимание расширению возможностей оперативной памяти. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Технические характеристики и модернизация

Новая платформа полностью сохранила архитектуру предыдущей успешной модели, будучи адаптированной под современные требования. Этот процессор по-прежнему производится по 6-нм техпроцессу TSMC.

Процессорная часть осталась прежней: она включает два ядра Кортекс-А76 с частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Кортекс-А55 с частотой 2,0 ГГц. За графические задачи по-прежнему отвечает ускоритель Мали-Г57 МК2.

Основное изменение произошло в поддержке оперативной памяти. Если предыдущая версия работала с памятью ЛПДДР4Кс с максимальной скоростью 4266 Мбит/с, то модель Хелио Г99+ поддерживает память ЛПДДР5Кс, скорость которой достигает 5500 Мбит/с.

Возможности и требования рынка

Другие технические возможности практически не изменились. В частности, чип продолжает поддерживать постоянную память типа UFS 2.2, камеры до 108 Мп, а также 4Г-модем Кат-13 с технологией Дуал ВоЛТЭ.

Специалисты отмечают, что данная версия — это не платформа принципиально нового поколения, а точечная модернизация проверенного решения. Это позволяет производителям выпускать новые устройства без серьезных изменений в аппаратном и программном обеспечении.

Основной причиной создания чипа Хелио Г99+ стали изменения на рынке оперативной памяти. Мировые производители постепенно переводят свои мощности на более дорогие продукты, такие как ХБМ, ДДР5 и ЛПДДР5Кс.

В результате производство памяти ЛПДДР4Кс сокращается, а ее стоимость растет. Новый процессор позволяет компаниям использовать более современные и доступные типы памяти, сохраняя при этом контроль над себестоимостью бюджетных 4Г-смартфонов.