В нашей стране наблюдается резкое сокращение числа водителей, занимающихся перевозкой пассажиров через агрегаторы. По официальным данным, к началу сентября 2026 года их число составляет 481,1 тысячи человек (в начале года этот показатель составлял 574,6 тысячи, а 1 сентября 2025 года — 777,1 тысячи). В частности, число женщин-водителей также уменьшилось с 4 726 до 4 107. Так какова же истинная причина массового ухода водителей из этой сферы и какие проблемы скрываются за нарушением этого баланса? В конце статьи мы раскроем главную интригу — какова реальная ситуация при работе на купленной в кредит машине и почему доходы курьеров начинают преобладать.

Три главные причины, по которым водители бросают профессию

По анализу известного экономиста Отабека Бакирова, основными факторами, вызывающими кризис в отрасли, являются:

Проблема с топливом: Более половины доходов такси уходит только на топливо, если машина работает на бензине или пропане. На метане же из-за перебоев в период с ноября по март возникают огромные очереди и тратится много времени.

Высокая комиссия агрегаторов: Если при открытии рынка размер комиссии составлял 10–14%, то в настоящее время они удерживают 20–24% доходов водителей. Эксперт отмечает, что теперь водители работают не на себя, а больше в интересах агрегаторов.

Рост налоговой нагрузки: Несмотря на то, что деятельность облагается налогом по ставке 1%, со следующего года планируется введение обязательного социального налога.

«Водители теперь работают не столько для себя, сколько ради прибыли агрегаторов». Подвергается критике то, что хотя агрегаторы (службы заказа такси) резко увеличивают размеры комиссий для водителей, профильные государственные органы, контролирующие рынок (комитет по антимонополии), не принимают серьезных мер в отношении этой ситуации, — подчеркивают специалисты.

Статистика и резкое падение в цифрах

Изменения в отрасли и сокращение числа водителей выглядят следующим образом:

Показатели периодов Общее число водителей Число женщин-водителей 1 сентября 2025 года 777,1 тыс. человек 4 726 человек Начало 2026 года 574,6 тыс. человек — Начало сентября 2026 года 481,1 тыс. человек 4 107 человек

Главное решение и преимущество курьерской службы

Самый главный вопрос, который интересует многих: почему люди массово уходят из таксистов? Самое важное решение и вывод заключаются в том, что, по мнению Отабека Бакирова, сегодня работа в такси на кредитном автомобиле уже не столь доходна и привлекательна, как 2–3 года назад. Ситуацию в отрасли кардинально изменило даже то, что в отдельные дни курьеры служб доставки зарабатывают больше, чем таксисты.

Как вы думаете, какой оборот примет ситуация с транспортными услугами в городах в ближайшем будущем, если высокие комиссии агрегаторов и налоговая нагрузка не будут смягчены? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь этим важным анализом с близкими!