При содействии БПИ 2-летняя девочка возвращена матери

Самое дорогое место для каждого ребенка — это материнские объятия. В столь судьбоносном вопросе восторжествовала справедливость, и несовершеннолетний ребенок был возвращен на воспитание матери.

Согласно исполнительному листу Межрайонного суда по гражданским делам Кургантепинского района от 01.08.2026 года, было предусмотрено изъятие 2-летнего ребенка у ответчика Р.А. и передача его на попечение матери К.Д.

В целях обеспечения исполнения данного исполнительного документа в результате мер принудительного исполнения, предпринятых государственным исполнителем Ханабадского городского отдела Бюро, было обеспечено возвращение ребенка матери.

Это стало не просто исполнительным действием, а важным шагом к понятному детству ребенка. Началась новая жизнь для малышки, которая получила возможность расти в атмосфере материнской любви и заботы.

Встреча девочки с матерью превратилась в эмоциональный момент, оставивший теплае впечатление в сердцах собравшихся.

Защита прав и интересов граждан, особенно интересов несовершеннолетних, всегда остается приоритетной задачей Бюро принудительного исполнения.