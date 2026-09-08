Ҳусанов в Лиге чемпионов: ожидается важный дебют в составе «Сити» против «Порту»!

Новый сезон Лиги чемпионов УЕФА начинается с крайне волнующего события для узбекских болельщиков. Защитник национальной сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов сегодня начнет свой путь в Лиге чемпионов УЕФА в составе «Манчестер Сити». В первом туре общего этапа «горожане» отправятся на выезд к португальскому «Порту». Выйдет ли Ҳусанов сегодня в основном составе и какое серьезное испытание его ждет? В конце статьи мы раскроем главную интригу — точное время начала встречи и название стадиона со всеми подробностями.

Выезд в Португалию и неожиданный шанс в основе

Ҳусанов попал в официальную заявку из 22 футболистов, отправившихся в Португалию, что означает наличие больших шансов на появление узбекского защитника на поле в сегодняшнем матче.

Прогноз издания АС: В преддверии матча опубликованные составы предполагают появление Ҳусанова с первых минут, и на странице матча этого издания он указан в стартовом составе «Манчестер Сити».

Официальное подтверждение: Однако, поскольку до начала игры еще есть время, принимать это за окончательный официальный состав пока рано.

«Если он выйдет на поле, то начнет сезон Лиги чемпионов 2026/27 в составе “Манчестер Сити” с громкого матча в Португалии», — подчеркивается в аналитических отчетах.

Текущая форма команд и предматчевая статистика

Обе команды успешно и без поражений проводят новый сезон:

Название клубов Положение и результаты в текущем сезоне Манчестер Сити Команда под руководством Энцо Марески выиграла все три стартовых матча в АПЛ Порту Португальский клуб завершил победами все первые пять матчей во внутреннем чемпионате

Главная развязка и во сколько начнется матч?

Главный вопрос, который интересует многих — когда и где пройдет противостояние с таким серьезным соперником? Самая важная цифра и развязка заключаются в том, что матч «Порту» — «Манчестер Сити» на стадионе «Драгау» начнется 8 сентября в 00:00 (в ночь на 9 сентября) по ташкентскому времени. Эта встреча станет настоящим испытанием как для «Сити», так и для Ҳусанова.

Как вы думаете, сможет ли Абдуқодир Ҳусанов выйти в основном составе «Манчестер Сити» и остановить атаки «Порту»? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь этой важной новостью со своими близкими, увлеченными футболом!