Почему в Узбекистане дорожает бензин: что происходит на рынке?

На рынке бензина в Узбекистане складывается любопытная ситуация: в то время как страна резко увеличивает закупки топлива из-за рубежа, на некоторых АЗС наблюдается дефицит импортного бензина, а цены превышают 20 тысяч сумов.

В Ташкенте исчезновение бензина марки АИ-95, поставляемого из России, на некоторых заправках, а в других местах его позднее появление вынесло проблему снабжения на повестку дня. По данным «Автострады», на АЗС «Лукойл» российский бензин АИ-95 не продается уже больше месяца, а на заправках «Татнефти» топливо поступает с большими задержками.

Самое интересное, что это происходит в период, когда страна фиксирует рекордный рост импорта бензина.

Куда пропал российский бензин?

На некоторых ташкентских заправках «Лукойл» продажи импортируемого из России АИ-95 приостановлены. На АЗС «Татнефти» импортное топливо также поставляется нерегулярно.

В источниках отмечается, что сроки следующих поставок остаются неопределенными. В некоторых неофициальных комментариях говорится, что в ближайшее время ожидать российский бензин будет сложно.

Даже в тех случаях, когда российский АИ-95 появляется в продаже, его цена превышает 20 тысяч сумов.

Это заставляет водителей переориентироваться либо на более дорогой импортный бензин, либо на местный АИ-92.

В Ташкенте подорожал и АИ-92

На фоне перебоев с российским бензином заметна разница и в ценах на местное топливо.

На заправках «Лукойл» стоимость произведенного в Узбекистане АИ-92 выросла до 13,8 тысячи сумов. На некоторых других АЗС эта марка продается примерно по 11,5 тысячи сумов.

Данные по заправкам Ташкента за август также показали наличие значительной разницы в ценах. Например, по состоянию на 14 августа на заправках «Лукойл» АИ-92 стоил 13,8 тысячи сумов, на «Татнефти» — 12 тысяч сумов, а на некоторых местных АЗС — в пределах 11,3–11,9 тысячи сумов.

Узбекистан увеличивает импорт бензина

Одним из важнейших показателей для понимания ситуации на рынке является статистика импорта.

В январе–июле 2026 года Узбекистан импортировал 710 тысяч тонн бензина. Это почти на 54 процента больше по сравнению с 461,7 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года.

Средства, направленные на импорт, достигли 426 миллионов долларов. Годом ранее этот показатель составлял 264,9 миллиона долларов. То есть расходы выросли на 60,8 процента.

Показатель Январь–июль 2025 года Январь–июль 2026 года Импорт бензина 461,7 тыс. тонн 710 тыс. тонн Стоимость импорта $264,9 млн $426 млн Изменение объема — +54% Изменение стоимости — +60,8%

Следовательно, для удовлетворения внутреннего спроса страна все больше обращается к внешнему рынку.

Внутреннее производство тоже выросло, но этого недостаточно

Проблема кроется не только в импорте.

В первом полугодии 2026 года в Узбекистане было произведено 614,2 тысячи тонн бензина. Это на 34,5 тысячи тонн больше по сравнению с первыми месяцами 2025 года.

Однако в первом полугодии 2024 года объем производства составлял 676,9 тысячи тонн. Таким образом, текущий показатель все еще ниже уровня двухлетней давности.

По данным отраслевого анализа, снижение добычи сырой нефти, ограниченные мощности переработки, постепенный отказ от бензина АИ-80, а также рост числа автомобилей и экономической активности в стране усиливают потребность в импорте.

Почему такая большая разница с Казахстаном?

Самый обсуждаемый вопрос — это разница в ценах на бензин между Узбекистаном и Казахстаном.

Сообщается, что в то время как в Ташкенте импортный бензин АИ-95 продается примерно по 20,1 тысячи сумов, средняя цена в Казахстане составляет около 7 тысяч сумов.

Цена в Алматы также значительно ниже стоимости импортного АИ-95 в столице Узбекистана.

Однако здесь есть важный нюанс: при прямом сравнении розничных цен в двух странах необходимо учитывать такие факторы, как обменный курс, налоги, акцизы, логистика, политика внутреннего рынка и происхождение бензина.

Поэтому вывод о том, что «в Узбекистане бензин ровно в три раза дороже», следует оценивать в разрезе конкретной даты, марки и АЗС.

В чем корень проблемы?

Текущую ситуацию трудно объяснить какой-то одной причиной. На рынке одновременно происходят несколько процессов:

высокий внутренний спрос на бензин;

резкий рост объемов импорта;

увеличение расходов на импортное топливо;

внутреннее производство еще не вернулось к уровню 2024 года;

наблюдаются перебои с некоторыми видами бензина, поступающего из России;

между АЗС существует заметная разница в цене даже на одну и ту же марку.

Поэтому сегодняшняя цена на бензин связана не только с розничной надбавкой на АЗС, но и со всей цепочкой поставок — производством, импортом, логистикой и внутренним спросом.

Может ли бензин подорожать еще больше?

Сказать это наверняка пока сложно. Но усиление зависимости от делает цены на внутреннем рынке более чувствительными к изменениям внешних поставок.

Рост объема импорта бензина на 54 процента в январе–июле 2026 года также свидетельствует о давлении между спросом и предложением. При этом средняя цена приобретения импортного бензина также выросла с примерно 575 до 600 долларов за одну тонну.

Следовательно, изменения цен на внешнем рынке, объемов поставок или логистики могут повлиять на розничные цены в Узбекистане.

Главный вывод для водителей

В текущей ситуации главный вопрос на рынке бензина шире, чем просто «почему выросла цена?».

Узбекистан импортирует больше бензина, однако в некоторых импортных каналах возникают сбои поставок. При этом, несмотря на рост внутреннего производства, оно еще не полностью восстановилось до уровня прошлых лет.

В результате на некоторых АЗС стоимость АИ-95 превысила 20 тысяч сумов, и заметная разница появилась даже в ценах на местный АИ-92.

Самая важная цифра заключается в следующем: за первые семь месяцев 2026 года Узбекистан потратил на импорт бензина 426 миллионов долларов. Это на 60,8 процента больше по сравнению с показателем годичной давности.

Поэтому сегодняшнюю ситуацию вокруг цен на бензин в Ташкенте нельзя объяснить только одной АЗС или одним поставщиком — за этим стоит баланс между спросом, импортом и внутренним производством на всем топливном рынке.

А как вы считаете, какие срочные меры необходимо принять для устранения столь резкого подорожания и дефицита на топливном рынке? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь этим важным анализом с близкими!