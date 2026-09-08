США требуют от стран Центральной Азии прекратить торговлю с Ираном

Вашингтон резко усилил политику против Тегерана и предпринял серьезный шаг в отношении стран региона. Как сообщает издание Аксиос, посольствам США поручено потребовать от государств Центральной Азии незамедлительного и системного прекращения любых торговых связей с Ираном. Каковы же скрытые риски за этим ультиматумом и как это потоки Узбекистана повлияет на торговые отношения Узбекистана с Ираном? В конце статьи мы раскроем главную интригу — точные показатели объемов торговли между двумя странами и коридоров, важных для нашей экономики.

Жесткий демарш США и угроза санкций

По заявлению американских официальных лиц, государства, компании и частные лица, продолжающие вести бизнес с Ираном, могут столкнуться с жесткими санкциями и быть отключенными от долларовой системы.

Суть требований: По дипломатическим каналам требуется выявить и пресечь незаконную коммерческую деятельность иранских компаний.

Реакция Центральной Азии: Официально реакция стран региона на это требование пока не разглашается.

«Любое лицо или компания, продолжающие торговлю с Ираном, могут оказаться под санкциями и быть отключены от долларовой системы», — предупреждают официальные лица США.

Показатели торговых отношений Узбекистана и Ирана

Хотя экономическое сотрудничество Узбекистана с Ираном не занимает большую долю в общем объеме внешней торговли, оно имеет стратегическое значение для логистики и инфраструктуры:

Тип показателей Данные и объемы Товарооборот (Январь–Июнь 2026) 305 миллионов долларов (рост на 37,5 процента по сравнению с прошлым годом) Доля прямой торговли Менее 1 процента от общего объема внешней торговли Узбекистана Совместные проекты В настоящее время реализуется 29 инвестиционных и производственных проектов

Главное решение и риски транзита

Самый главный вопрос, который интересует многих: почему это требование, которое невозможно отрицать, является чувствительным для Узбекистана? Самое важное решение и цифра заключаются в том, что, хотя прямая торговля невелика, около 9 процентов общего объема импорта Узбекистана (в том числе 14,8 процента технологического оборудования) и примерно 10 процентов экспорта (текстиль и хлопковое волокно) проходят именно через иранские порты и транспортные коридоры.

Как вы думаете, какое влияние это требование США окажет на логистику Центральной Азии и внешнеторговые связи Узбекистана? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим важным анализом с близкими!