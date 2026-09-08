9 сентября ожидается рост курса доллара
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Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 9 сентября, вырастет на 16–17 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара банками:
• Universalbank — 11 785 сумов.
• Anorbank — 11 780 сумов.
• Hayotbank — 11 780 сумов.
• NBU — 11 780 сумов.
• TuronBank — 11 780 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара у банков:
• Asakabank — 11 820 сумов.
• Tengebank — 11 820 сумов.
• Davrbank — 11 830 сумов.
• Asia Alliance Bank — 11 830 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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