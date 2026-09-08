На парковке больницы произошел пожар, повреждено 28 автомобилей
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На автостоянке больницы в новозеландском городе Вангареи произошел крупный пожар. В результате возгорания пострадали 28 автомобилей, некоторые из них сгорели полностью. Об этом сообщает Отаго Даилй Тимес.
По предварительным данным, пожар начался из-за того, что раскаленная выхлопная труба одного из автомобилей соприкоснулась с сухой травой. Затем пламя перекинулось на другие припаркованные рядом машины.
На место происшествия были привлечены пять пожарных машин и около 20 огнеборцев. Спасатели взяли огонь под контроль, а затем ликвидировали оставшиеся очаги возгорания.
Во время пожара в нескольких автомобилях были слышны взрывы. Работа больницы не приостанавливалась, информации о пострадавших среди пациентов и персонала не поступало.
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