Цены на топливо удорожают продукты: что ждет нас осенью?

·0·Общество
Цены на топливо удорожают продукты: что ждет нас осенью?

Цены на потребительском рынке нашей страны вновь резко выросли, вызвaв справедливое недовольство населения. Ровно 19 из 30 видов товаров, подорожавших самыми высокими темпами в августе, пришлись именно на продукты питания. По мнению экономистов, основным фактором, прямо или косвенно влияющим на усиление темпов инфляции, является искусственное и непрерывное удорожание топливной продукции. Какое же влияние окажет неуклонный рост цен на топливо на транспортные и логистические расходы, и какова будет ситуация на рынках в осенний сезон? В конце статьи мы раскроем главную интригу — огромную разницу между регионами, а также точную стоимость нашего национального блюда.

Влияние цен на топливо на продовольственную цепь

Согласно анализу известного экономиста Отабека Бакирова, рост стоимости топлива резко увеличивает расходы на транспортировку всех видов продукции. Это, в свою очередь, неизбежно утяжелит всю цепочку поставок продуктов питания и еще больше усилит инфляционное давление в осенний сезон.

  • Продовольственное преобладание: Большая часть товаров, подорожавших больше всего за прошлый месяц, пришлась именно на продукты питания повседневного спроса.

  • Проблемы логистики: Удорожание топлива увеличивает транспортные расходы на всем пути от производителя до полки магазина, напрямую влияя на цены.

«Непрекращающийся рост цен на топливо утяжеляет транспортные расходы и всю продовольственную цепь — осенью эффект инфляции усилится еще больше», — отмечают специалисты.

Резкие различия в ценах на плов и мясо в разрезе регионов

Наблюдалось повышение цен на наше национальное блюдо — плов практически во всех регионах республики, однако между регионами существуют заметные расхождения:

Регионы

Цена или динамика плова

Основные показатели

Андижанская область

Единственный регион со снижением цен

1 кг плова подешевел на 1 процент (мясо снизилось со 114 907 до 111 713 сумов)

Ферганская область

Самое дорогое мясо

Цена мяса составила 127 491 сум, что на 14.1% дороже, чем в Андижане

Город Ташкент

Самый дорогой плов

Цена 1 кг плова в столице достигла 130 285 сумов

Главное решение и осенний прогноз

Самый главный вопрос, который интересует многих: почему цены снизились только в одном регионе и как изменились остальные ингредиенты? По расчетам специалистов, в августе цена плова снизилась только за счет небольшого удешевления мяса в Андижане. Во всех остальных регионах килограмм плова подорожал до 2.1%. Кроме того, цены на все остальные ингредиенты, используемые при приготовлении плова (за исключением гороха), сохранили тенденцию к росту.

Как вы думаете, какие эффективные меры должны быть приняты против резкого роста цен на продукты питания и топливо в осенний сезон? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь этим важным анализом с близкими!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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