На рынке «Ипподром» отключили электричество в некоторых торговых блоках

·26·Общество
На рынке «Ипподром» отключили электричество в некоторых торговых блоках

25 сентября в Ташкенте на некоторых торговых блоках вещевого рынка Чиланзар, известного как «Ипподром», было приостановлено электроснабжение. Об этом сообщили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.

Отмечается, что специалисты ГУЧС Ташкента провели проверку на территории рынка и выявили ряд серьезных нарушений требований пожарной безопасности. Подчеркивается, что данные недостатки могут создать угрозу жизни и здоровью людей.

Сообщается, что частичное отключение торговых блоков от электросети было осуществлено на основании решения суда.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, после полного устранения выявленных нарушений электроснабжение торговых блоков будет восстановлено.

ТашкентЧиланзарский рынокИпподромГлавное управление по чрезвычайным ситуациям
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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