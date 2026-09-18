Поисковые мероприятия продолжаются

Отделом розыска Управления Бюро принудительного исполнения Навоийской области по всей стране проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления места нахождения разыскиваемых должников и их имущества, а также обеспечения исполнения исполнительных документов и верховенства закона в этой сфере.

В частности, за истекший период текущего года было найдено 339 физических лиц, с которых взыскано более 2 млрд сумов задолженности.

В настоящее время принимаются меры по розыску 148 должников. Выявлено, что 82 из этих лиц скрываются на территории республики, а 66 выехали за рубеж в различных целях.

К примеру, должник А.Х., объявленный в розыск Карманинским районным отделом Бюро, был обнаружен в ходе оперативного мероприятия, проведенного в городе Ташкенте. Он был задержан в то время, когда проехал через пост ДПС «Карамурт» в Ташкентской области и работал по найму в Кибрайском районе.

В связи с наличием у данного должника задолженности по алиментам в размере 12 млн 639 тыс. сумов, решением Навбахорского районного суда по МИБ он был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток согласно статье 47⁴ Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Также отделом розыска совместно с сотрудниками УБДД областного УВД на постоянной основе проводятся мероприятия «AutoCon». В ходе мероприятий на штрафные стоянки были помещены 43 автотранспортных средства, принадлежащие должникам по 109 исполнительным документам на сумму 2,1 млрд сумов. При этом фактически было обеспечено исполнение 71 исполнительного документа на сумму 603 млн сумов.

Исполнительные документы о взыскании административных штрафов анализируются сотрудниками отдела розыска, в разрезе махаллей ведется адресная работа.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия в данном направлении последовательно продолжаются.