Верховный муфтий Саудовской Аравии обратился к военным

·44·Мир
Верховный муфтий Саудовской Аравии обратился к военным

Саудовская Аравия Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Салих бин Фавзан аль-Фавзан призвал военнослужащих, несущих службу на границах страны, противостоять хуситам и быть готовыми к выполнению своего долга.

«Стойте в едином ряду»

Обращение муфтия адресовано военным, несущим службу на саудовской границе, а также силам коалиции. Он призвал военнослужащих проявить терпение, бдительность и сплоченность, а также неукоснительно выполнять приказы командиров.

Шейх Салих аль-Фавзан подчеркнул, что защита территории страны и отражение агрессии против нее являются важнейшей задачей. В своем обращении он заявил, что военные должны быть готовы пожертвовать своей жизнью при выполнении своего долга.

На фоне эскалации ситуации

Обращение муфтия совпало по времени с усилением напряженности между Саудовской Аравией и хуситами. Сообщалось, что в последние недели хуситы совершили ракетные и беспилотные атаки на саудовскую территорию, в то время как саудовская сторона ответила воздушными ударами.

В своей молитве муфтий также попросил оградить Саудовскую Аравию и Йемен от различных угроз и опасностей.

Саудовская АравияСалих аль-ФавзанХуситыЙемен
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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