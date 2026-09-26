В Узбекистане внедряется система выплаты компенсаций за отключения электричества!

В сфере коммунальных услуг Узбекистана происходит кардинальный поворот, направленный на защиту прав потребителей и усиление финансовой ответственности энергетических предприятий. Указом Президента Республики Узбекистан № УП-202 от 22 сентября 2026 года «О дополнительных мерах по стимулированию рационального использования электроэнергии в отраслях экономики» впервые в истории страны устанавливается механизм выплаты компенсаций потребителям за перебои в поставках электроэнергии и нарушение нормативных сроков.

На правительство возложена задача по разработке проекта положения, предусматривающего ответственность предприятий электроснабжения за нарушение стандартов бесперебойного снабжения. Согласно этому нововведению, в случаях превышения установленных допустимых временных нормативов при плановых или аварийных отключениях причиненный ущерб будет возмещаться в пользу потребителей. Проект данного документа планируется полностью подготовить при участии Министерства энергетики и профильных ведомств до декабря 2026 года и внести на утверждение в Кабинет Министров.

«Указ № УП-202, расчет АСКУЭ и декабрьский срок»: 5 основных пунктов системы компенсаций

Самые важные факты о вступающей в силу выплате компенсаций потребителям:

Прецедент финансовой ответственности: В Узбекистане впервые на поставщиков электроэнергии возлагается финансовая ответственность за длительные отключения;

Указ Президента № УП-202: Историческим указом от 22 сентября 2026 года официально определена разработка порядка возмещения причиненного ущерба;

Будет готов до декабря 2026 года: Министерство энергетики и заинтересованные ведомства обязаны внести проект нового положения в правительство до конца года;

Жесткие рамки ремонта: Новый регламент четко установит максимально допустимые временные нормативы аварийно-восстановительных работ;

Автоматический расчет через АСКУЭ: При нарушении сроков суммы компенсаций планируется пересчитывать на счета потребителей через биллинговую систему АСКУЭ.

Ответственность за электроснабжение: Сравнение текущей ситуации и ожидаемого механизма компенсации

Требования к качеству энергоснабжения и критерии ответственности:

Критерии и параметры Состояние действующей системы Новый порядок, ожидаемый с декабря 2026 года Ответственность за длительные отключения В основном административные и технические разъяснения Выплата прямой финансовой компенсации потребителю Сроки аварийного восстановления Определенные рамки есть, но система наказаний слабая Строгие временные рамки и штрафы за нарушения Процесс расчетов Обращения граждан и долгие проверки Автоматизированный перерасчет через систему АСКУЭ Правовая основа и инициатива Общие правила и внутриотраслевые положения Указ Президента Республики Узбекистан № УП-202 от 2026 года Выгода снабжающего предприятия Отключения не приводили к финансовым потерям Каждый лишний час наносит ущерб предприятию

Экономическая и правовая экспертиза: Почему это решение качественно изменит энергетическую систему?

Выводы специалистов энергетической сферы, экономистов и юристов:

«Финансовое давление — единственная гарантия качества»: Раньше предприятия электросетей при отключении электроснабжения теряли доход только за непроданные киловатты; теперь же за каждый затянувшийся час отключения поставщик будет платить из собственного кармана, что заставит их незамедлительно устранять аварии и укреплять сети;

Раскрытие полного потенциала системы АСКУЭ: Электронные счетчики фиксируют исчезновение и восстановление напряжения в сети до секунды; автоматический расчет компенсации биллингу потребителя системой без человеческого фактора обеспечит прозрачность;

Защита экономики и бизнеса: Финансовый ущерб от выхода из строя холодильников, станков и бытовой техники в результате неожиданного отключения света на промышленных предприятиях, в малых цехах и жилых домах наконец получит законный путь возмещения.

А по вашему мнению, сможет ли практика выплаты компенсаций за долгие отключения света улучшить качество электросетей в областях и городах? Как вы считаете, насколько справедливо будет работать процесс перерасчета средств через систему АСКУЭ? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной новостью широко, чтобы все потребители знали свои права!