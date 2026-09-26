Килиан Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы

·24·Спорт
Килиан Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе получил серьезную травму в матче Лиги наций УЕФА против Турции и был вынужден вернуться в расположение «Реал Мадрида». Нападающий, забивший единственный победный гол в матче на стадионе «Коджаэли», покинул поле, прихрамывая, что вызвало серьезную обеспокоенность у тренерского штаба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, этот матч стал первой официальной игрой для легендарного полузащитника Зинедина Зидана в качестве главного тренера сборной Франции. На 67-й минуте матча звездный футболист забил свой 67-й гол за национальную команду, однако в момент удара его левая нога неудачно застряла в некачественном газоне поля.

Зинедин Зидан обеспокоен травмой

Хотя Мбаппе успел отпраздновать гол, он сразу же упал на газон, схватившись за колено, и начал испытывать острую боль. На пресс-конференции Зинедин Зидан не стал скрывать своих опасений по поводу состояния своей главной звезды и признал, что предварительные признаки неутешительны.

Согласно официальному заявлению Федерации футбола Франции (ФФФ), у игрока выявлена травма связок левого колена. По рекомендации врачей, чтобы избежать риска, нападающий не примет участия в предстоящих матчах национальной сборной против Бельгии и Италии.

В интервью телеканалу ТФ1 Зидан подчеркнул, что здоровье футболиста всегда на первом месте: «Очевидно, что он чувствует себя не лучшим образом. К сожалению, ситуация выглядит не очень хорошо. Думаю, ему придется вернуться домой. Мы не будем рисковать. Он перерастянул колено во время удара», – сказал главный тренер.

Теперь ожидается, что Килиан Мбаппе вернется в столицу Испании, где пройдет полный курс восстановления под наблюдением медицинского штаба «Реал Мадрида». Главный тренер и болельщики мадридцев надеются на скорейшее возвращение нападающего в строй перед решающим отрезком сезона.

Килиан МбаппеРеал МадридЗинедин ЗиданФранцияФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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