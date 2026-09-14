В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии

·2·Общество
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии

В Узбекистане прошла необычная свадебная церемония в онлайн-формате. В то время как жених и невеста находились в США, сама свадьба была организована в Ташкенте.

Для проведения церемонии родственники собрались в столице, устроив праздничный стол в традиционном стиле, танцы и развлекательную программу с участием артистов. А жених и невеста, находившиеся за тысячи километров, присоединились к церемонии через платформу Zoom.

Они пообщались с гостями по видеосвязи и наблюдали за всеми происходящими на свадьбе процессами через экран. Кроме того, узбекские обычаи соблюдались удаленно. Даже традиционный обряд «келин-салом» был проведен из США.

Таким образом, расстояние не помешало виновникам торжества отпраздновать событие вместе со своими близкими.

Онлайн-свадьбаZoomКелин-саломТашкент
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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