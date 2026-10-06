«Людей нашего возраста не осталось»: трогательный разговор перешагнувших вековой рубеж брата и сестры

·75·Общество
«Людей нашего возраста не осталось»: трогательный разговор перешагнувших вековой рубеж брата и сестры

В социальных сетях широкое распространение получило трогательное видео с искренним разговором между пожилым братом и его сестрой, перешагнувшими вековой рубеж, которое довело до слёз тысячи людей. В ролике запечатлено, как 109-летний дедушка и достигшая 100-летия бабушка интересуются здоровьем друг друга и вспоминают прожитые годы.

Их с виду простой, но глубокий по смыслу разговор заставляет задуматься о быстротечности жизни, беспощадности времени и ценности семейных уз.

«Людей нашего возраста не осталось»: диалог лицом к лицу с веком

Беседа двух пожилых людей в национальной одежде, сидящих рядом на топчане во дворе, обнажает всю хрупкость человека и суровую правду старости:

  • Счет годам и удивление: Во время беседы сестра спрашивает брата, сколько ему лет. Брат отвечает: «Тебе исполнилось сто. А мне, мы тут подсчитали, сто девять. Жива-здорова?» Сестра благодарит за это, отвечая: «Бог отмерил нам обоим годы. Вот так и состарились»;

  • Мир без ровесников: За душу берет то, как 109-летний старец вспоминает, что из целого поколения в живых осталось только двое: «Людей нашего возраста не осталось». Его сестра тяжело вздыхает и подтверждает: «Не осталось. Остались только вдвоем, вот так и состарились»;

  • Старость и ослабление памяти: Брат открыто признает, что годы берут свое, силы уходят, а память подводит: «Перевалило за сто. Ходить уже не могу, и в голове пусто, все забываю».

Почему это видео потрясло миллионы сердец?

Эта простая и наивная беседа вызвала огромный резонанс среди пользователей соцсетей:

  • Образец любви и уважения: То, как родные люди, более века вместе преодолеberшие радости и невзгоды, обращаются друг к другу на «Вы», их полные любви глаза и взаимная поддержка стали большим воспитательным уроком для молодого поколения;

  • Напоминание о хрупкости жизни: Это видео еще раз напомнило каждому зрителю о том, как дороги родители, братья и сестры, и что молодость и сила — это мимолетный дар.

Соотечественники, оставляющие комментарии под видео, искренне молятся и желают этим почтенным людям крепкого здоровья, мира и спокойной старости.

109-летний дедушка100-летняя бабушкаСтаростьУзбекистан
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Я сказал жене, что хочу взять вторую жену: она согласилась с одним условием...Я сказал жене, что хочу взять вторую жену: она согласилась с одним условием...29 сентября 23:08В Самарканде наказали женщину, издевавшуюся над двумя девочкамиВ Самарканде наказали женщину, издевавшуюся над двумя девочками27 сентября 10:19В Фергане братья из-за спора за жилье убили родителейВ Фергане братья из-за спора за жилье убили родителей18 сентября 19:05Мошенничество при продаже коттеджей в Ташкенте: братья задержаны (видео)Мошенничество при продаже коттеджей в Ташкенте: братья задержаны (видео)7 августа 21:44Родители первенцев умнее?: Ученые доказали неожиданную причину!Родители первенцев умнее?: Ученые доказали неожиданную причину!20 сентября 14:13Саида Мирзиёева: «Узбекистан и Азербайджан связывает вечная дружба»Саида Мирзиёева: «Узбекистан и Азербайджан связывает вечная дружба»26 августа 06:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех