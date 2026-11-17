В одной из школ Шараф-Рашидовского района Джизакской области учитель ударил ученика 8-го класса указкой по голове, нанеся ему телесные повреждения. Областное управление дошкольного и школьного образования выступило с официальным заявлением по данному инциденту.

Отмечается, что после случившегося трудовой договор с учителем был расторгнут в тот же день. Также дисциплинарные меры были приняты в отношении директора школы. В соответствии с пунктом 2 статьи 312 Трудового кодекса, на него был наложен штраф в размере 30 процентов от среднемесячной заработной платы.