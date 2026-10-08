В Андижане задержан гражданин, спрятавший 64 тысячи долларов в носке

·30·Общество
В Андижане задержан гражданин, спрятавший 64 тысячи долларов в носке

В Андижанской области пресечена попытка вывоза в Кыргызстан 64 тысяч долларов США, которые гражданин спрятал в своем носке. Об этом сообщили в таможенном управлении Андижанской области.

Отмечается, что гражданин направлялся из Узбекистана в Кыргызстан через «зеленый» коридор направления «Выход пешеходом» приграничного таможенного поста «Дустлик».

Однако в ходе таможенного контроля и личного досмотра выяснилось, что он пытался вывезти незадекларированную иностранную валюту.

Любопытно, что в общей сложности 64 тысячи долларов США были спрятаны внутри носка гражданина. Обнаруженные благодаря бдительности таможенников денежные средства были в установленном порядке изъяты на временное хранение.

В настоящее время по данному факту ведутся следственные действия.

Андижанская областьтаможенный пост Дустликвывоз иностранной валютытаможенный контроль
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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