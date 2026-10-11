В Андижане задержан мужчина, пытавшийся тайно вывезти через границу 34 тысячи долларов

У водителя автомобиля «Volvo», следовавшего из Узбекистана в Кыргызстан, в ручной клади и внутренних карманах одежды было обнаружено 34 тысячи долларов США. Примечательно, что крупная сумма наличных денег не была указана при устном опросе сотрудниками таможни и не прошла установленное декларирование.

Инцидент был выявлен на приграничном таможенном посту «Дустлик» в Андижанской области. В ходе контрольных мероприятий, проведенных таможенниками совместно с представителями пограничной службы, поведение водителя вызвало подозрения, после чего он был подвергнут дополнительной проверке.

Деньги нашли в ручной клади и внутренних карманах одежды

Сообщается, что при прохождении таможенного контроля водитель грузового транспортного средства марки «Volvo», выезжавшего из Узбекистана в Кыргызстан, привлек внимание находившейся у него при себе наличной валютой.

В ходе проверки в ручной клади и во внутренних карманах одежды водителя было выявлено 34 тысячи долларов США. Отмечается, что данные средства не были заявлены при устном опросе и не были задекларированы в установленном порядке.

Таким образом, были выявлены признаки правонарушения, связанного с вывозом наличной валюты через границу.

По данному факту ведется дознание

В настоящее время по данному факту проводятся соответствующие следственные действия. Продолжается процесс выяснения всех деталей происшествия и его правовых последствий.

Стоит отметить, что при прохождении таможенного контроля крайне важно соблюдать требования по обязательному заявлению и декларированию наличной валюты в установленном порядке. Знание и выполнение действующих правил лицами, пересекающими границу, помогает предотвратить непредвиденные правовые проблемы.

Данный случай в Андижане в очередной раз показал, что подозрительные ситуации не остаются без внимания в процессе пограничного контроля.