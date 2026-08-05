В детской пелёнке нашли золото, а под одеждой девочки — $40 тысяч...

В Ташкентской области выявлены два случая попытки тайного вывоза через границу драгоценных изделий и крупной суммы наличной валюты. В первом случае золотые слитки общей массой около 200 граммов спрятали среди детских пелёнок, а во втором — 40 тысяч долларов под одеждой 14-летней девочки.

Обе попытки были пресечены во время таможенного контроля на направлении выезда из Узбекистана. В настоящее время по данным фактам продолжаются проверочные мероприятия.

Два слитка спрятали среди детских пелёнок

По данным Таможенного управления Ташкентской области, через пограничный таможенный пост «Навои» была досмотрена женщина, выезжавшая из Узбекистана.

В ходе проверки выяснилось, что она спрятала среди пелёнок своего грудного ребёнка два золотых слитка общей массой почти 200 граммов.

При осмотре личных вещей женщины также было установлено наличие ещё 70 граммов ювелирных изделий, не предъявленных таможенному контролю.

Согласно предварительным расчётам, общая стоимость золотых слитков и ювелирных изделий, которые пытались тайно вывезти, составила 450 млн сумов.

Пограничный таможенный пост «Навои» официально зарегистрирован как пост на территории Ташкентской области.

40 тысяч долларов спрятали под одеждой дочери

В другом случае гражданин соседнего государства, выезжавший из Узбекистана, был остановлен сотрудниками таможни.

Во время проверки выяснилось, что 40 тысяч долларов США были спрятаны под одеждой его 14-летней дочери.

В сообщении таможенных органов не уточняется, знала ли несовершеннолетняя девочка об этом или самостоятельно участвовала в происходящем. Поэтому при правовой оценке ситуации основное значение, как ожидается, будет иметь поведение и ответственность сопровождавшего её взрослого.

Денежные средства не были предъявлены таможенному контролю и не оформлены в установленном порядке.

Какую сумму валюты можно вывозить без декларации?

Согласно действующему порядку, физические лица могут вывозить из Узбекистана национальную или иностранную наличную валюту в размере, не превышающем эквивалент 100 млн сумов, без заполнения таможенной декларации.

Сумма, превышающая эквивалент 100 млн сумов, должна быть задекларирована во время таможенного контроля и предъявлена сотруднику. Эта норма вступила в силу 6 декабря 2023 года.

При этом сокрытие денежных средств среди одежды, багажа или других вещей не считается законным способом их вывоза. Гражданин обязан предъявить деньги и драгоценности, которые он вывозит с собой, таможенному контролю в установленном порядке.

При вывозе золотых изделий также действуют правила

Вывоз золотых слитков, драгоценных металлов и ювелирных изделий через границу отличается от вывоза обычных личных вещей.

В зависимости от их количества, стоимости, происхождения и цели вывоза могут потребоваться соответствующие документы и таможенное оформление.

Поэтому сокрытие драгоценных изделий от сотрудников таможни может привести не только к их изъятию, но и к рассмотрению вопроса об ответственности, предусмотренной законодательством.

Однако вина лиц по этим двум фактам пока не подтверждена решением суда. После завершения таможенных проверок действиям будет дана правовая оценка и принято дальнейшее процессуальное решение.

Опасно вовлекать детей в подобные действия

В обоих случаях внимание привлекает тот факт, что для сокрытия драгоценных изделий или денег использовались предметы, связанные с детьми.

В первом случае золото спрятали среди детских пелёнок, а во втором валюту разместили под одеждой несовершеннолетней девочки.

Подобные действия не только являются попыткой обойти таможенный контроль, но и могут поставить ребёнка в опасное с правовой и психологической точки зрения положение.

Самый безопасный способ провезти через границу деньги или драгоценные изделия — не скрывать их, а заранее изучить правила и открыто предъявить таможенным сотрудникам.

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