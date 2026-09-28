В Ташкенте пресечена контрабанда iPhone 18: 14 устройств на 227 миллионов сумов

В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова пресечен незаконный ввоз смартфонов нового поколения. Сотрудники специализированного таможенного поста «Ташкент-АЭРО» при досмотре багажа трех граждан, прилетевших из Дубая, обнаружили дорогостоящие гаджеты, которые не были заявлены при устном опросе и не указаны в пассажирской таможенной декларации.

В багаже нарушителей были найдены в общей сложности 14 флагманских устройств последних моделей iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которые были изъяты на временное хранение в качестве вещественных доказательств. По предварительным подсчетам, общая стоимость конфискованных современных смартфонов составляет 227 миллионов сумов. В настоящее время таможенными органами по данному факту проводятся дополнительные проверочные и следственные мероприятия.

«Рейс из Дубая, 14 спрятанных флагманов и 227 миллионов»: 5 ключевых пунктов оперативного рейда

Самые важные факты по делу о контрабанде, зафиксированному на таможенном посту «Ташкент-АЭРО»:

Впервые задержаны модели iPhone 18: Пресечен незаконный ввоз в Узбекистан флагманов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, еще не получивших широкого распространения на рынке;

Задержаны 3 пассажира: Лица, прибывшие по направлению Дубай, пытались провезти гаджеты, скрыв их от устного опроса;

Всего 14 дорогих смартфонов: В багаже обнаружены устройства iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max;

Общая стоимость 227 миллионов сумов: Согласно предварительной оценке, изъятая техника оценивается почти в четверть миллиарда сумов;

Таможенная проверка продолжается: Рассматривается вопрос ответственности правонарушителей, ведутся следственные действия.

Классификация параметров инцидента и устройств на таможенном посту

Аналитическая таблица техники, которую пытались незаконно ввезти из Дубая:

Важные показатели Официальные данные, зафиксированные на таможне Место происшествия Специализированный пограничный таможенный пост «Ташкент-АЭРО» (ташкентский аэропорт) Маршрут рейса Дубай (ОАЭ) — Ташкент (Узбекистан) Количество нарушителей 3 авиапассажира Виды задержанных устройств iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max Общее количество 14 штук (новые, в заводской упаковке) Предварительная оценочная стоимость 227 000 000 сумов Правовой статус Устройства взяты на временное хранение, ведутся следственные действия

Экономическая и таможенная экспертиза: почему новые модели iPhone становятся мишенью контрабанды?

Выводы аналитиков таможенной сферы, экономистов и ритейл-экспертов:

«Ажиотаж вокруг новинок и спекуляции на черном рынке»: В первые недели после официального выхода новых флагманов Apple на рынок спрос на местном рынке в несколько раз превышает предложение; торговцы «серого» рынка пытаются перевозить продукцию через физических лиц с целью уклонения от таможенных платежей и быстрой продажи новых устройств для получения крупной прибыли;

Стратегия обхода таможенных лимитов: Согласно действующим правилам, физические лица могут ввозить телефоны в пределах установленных лимитов для личных нужд; однако одновременный ввоз 14 новых устройств указывает на коммерческую цель и требует обязательного декларирования;

Риски для потребителей: Устройства, незаконно ввезенные без уплаты таможенных платежей, в дальнейшем сталкиваются с проблемами при официальной регистрации в системе UzIMEI, и покупатели рискуют столкнуться с блокировкой сети или лишением гарантийного обслуживания.

А по вашему мнению, следует ли еще больше ужесточить меры наказания за незаконный ввоз дорогостоящих электронных устройств через таможенные границы или расширение таможенных льгот на электронику больше поможет предотвратить контрабанду? Что вы думаете об искусственном завышении цен на новые гаджеты на рынке? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь подробностями этого оперативного раскрытия в аэропорту с друзьями!