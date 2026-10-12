Автомобили должников, находящиеся в залоге, найдены и описаны

·42·Общество
Автомобили должников, находящиеся в залоге, найдены и описаны

В рамках исполнительных документов, находящихся в производстве Управления Бюро принудительного исполнения Джизакской области, были приняты меры по выявлению автотранспортных средств, принадлежащих должникам Б.Н. и А.К.

В результате проведенных поисковых мероприятий было обнаружено в общей сложности 2 автотранспортных средства, принадлежащих обоим должникам. Выявленные транспортные средства были описаны в установленном порядке.

Данные меры осуществлены в целях обеспечения требований исполнительных документов и взыскания задолженности. Бюро принудительного исполнения продолжает работу, направленную на своевременное и полное исполнение исполнительных документов.

Бюро принудительного исполненияДжизакская областьИсполнительные документыВзыскание задолженности
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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