Автомобили должников, находящиеся в залоге, найдены и описаны
В рамках исполнительных документов, находящихся в производстве Управления Бюро принудительного исполнения Джизакской области, были приняты меры по выявлению автотранспортных средств, принадлежащих должникам Б.Н. и А.К.
В результате проведенных поисковых мероприятий было обнаружено в общей сложности 2 автотранспортных средства, принадлежащих обоим должникам. Выявленные транспортные средства были описаны в установленном порядке.
Данные меры осуществлены в целях обеспечения требований исполнительных документов и взыскания задолженности. Бюро принудительного исполнения продолжает работу, направленную на своевременное и полное исполнение исполнительных документов.
Комментарии 0
…