Aрестовано залоговое имущество на 60 тысяч долларов

·29·Общество
Aрестовано залоговое имущество на 60 тысяч долларов

В рамках исполнительного документа, находящегося в производстве Jizzax viloyati boshqarmasi, были приняты меры по взысканию в отношении компании-должника (ООО).

В ходе исполнительных действий было выявлено залоговое имущество, принадлежащее ООО-должнику, стоимость которого оценивается в 60 000 долларов США.

Данное имущество было внесено в опись и арестовано в установленном порядке в целях обеспечения взыскания задолженности. Это стало очередной мерой, направленной на фактическое исполнение требований исполнительного документа.

Арест залогового имущества является одной из важных правовых мер в процессе погашения задолженности, и дальнейшие исполнительные действия будут продолжены в порядке, установленном законодательством.

Имущество на 60 тысяч долларов — серьезная мера в процессе взыскания задолженности. Своевременное выполнение требований исполнительного документа предотвращает излишние ограничения и меры принудительного исполнения.

Управление Бюро по Джизакской областиОООзалоговое имуществоисполнительный документ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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