Ущерб, причиненный природе, не останется без ответа
В производстве Пахтакорского районного отдела Бюро находится исполнительный документ о взыскании с должника Ш.Р. суммы причиненного ущерба в пользу Джизакского областного экологического управления.
В ходе исполнительных действий, учитывая, что должник добровольно не исполнил возложенные обязательства, были приняты меры принудительного исполнения, направленные на взыскание задолженности.
В частности, было выявлено автотранспортное средство, принадлежащее Ш.Р., которое в установленном порядке описано в целях покрытия задолженности.
Ущерб, причиненный природе, также имеет свою стоимость. Возмещение такого ущерба на основе требований закона — обязанность каждого гражданина.
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