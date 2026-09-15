Халатное отношение к кредитному долгу — арестовано автотранспортное средство

В рамках исполнительного производства, находящегося в ведении Джизакского областного управления Бюро принудительного исполнения, была выявлена задолженность по кредитным обязательствам должника Л.К.

В целях взыскания задолженности и обеспечения требований исполнительного документа принадлежащее должнику автотранспортное средство было в установленном порядке подвергнуто описи и аресту.

Данная мера направлена на погашение кредитной задолженности, обеспечение взыскания, а также практическое исполнение требований исполнительного документа. В случае неустранения задолженности в установленном порядке могут быть применены иные меры принудительного исполнения, предусмотренные законодательством.

Кредит — это не только денежные средства, но и финансовое обязательство, которое необходимо выполнять вовремя. В связи с этим гражданам рекомендуется своевременно осуществлять кредитные платежи и не допускать роста задолженности.