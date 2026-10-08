В Джизаке продолжаются рейдовые мероприятия Autocon

·28·Общество
В Джизаке продолжаются рейдовые мероприятия Autocon

В Джизакской области продолжаются последовательные мероприятия Autocon, проводимые совместно сотрудниками Отдела розыска управления Бюро принудительного исполнения и Управления безопасности дорожного движения.

В ходе мероприятий особое внимание уделяется выявлению автотранспортных средств, находящихся в розыске по исполнительным документам, а также принадлежащих лицам, имеющим задолженности по различным обязательствам.

Обнаруженные транспортные средства в установленном порядке описываются и помещаются на штрафные стоянки для временного хранения. Таким образом принимаются практические меры, направленные на обеспечение исполнения исполнительных документов и взыскание имеющихся задолженностей.

В рамках мероприятий Autocon сотрудничество сотрудников Бюро принудительного исполнения и УБДД продолжается, а работа по выявлению находящихся в розыске и имеющих задолженности автотранспортных средств усиливается.

АвтоконБюро принудительного исполненияДжизакская областьОтдел розыска
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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